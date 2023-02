Vergeles recuerda uso mascarilla en transporte sigue siendo "recomendable" si hay síntomas

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha recordado tras el fin de la utilización obligatoria de las mascarillas en los transportes públicos y algunos establecimientos sanitarios continuará siendo "altamente recomendable" su uso cuando alguien tenga síntomas "compatibles" con la Covid o cuando uno se va a reunir con una persona que es vulnerable.



Tras reconocer que desconoce si este recordatorio se recogerá en el real decreto que salga este martes del Consejo de Ministros en el que se aprobará el fin de la mascarilla obligatoria en el transporte público, Vergeles ha subrayado la importancia de mantener el tapabocas cuando hay síntomas de Covid o se está con personas vulnerables.



"Es altamente recomendable, yo no sé si en eso incidirá el real decreto que salga del Consejo de Ministros, pero si no para eso estamos las autoridades sanitarias también de las comunidades autónomas, porque la utilización de las mascarillas cuando uno tiene síntomas compatibles con la Covid o cuando uno se va a reunir con una persona que es vulnerable lo recomendable de forma importante es que la siga utilizando", ha espetado el consejero a preguntas de los medios antes de inaugurar este martes en Mérida la Jornada de Seguridad el Paciente 'Medicación sin daño: uso seguro del medicamento'.



De este modo se ha pronunciado sobre la aprobación este martes por el Consejo de Ministros del fin de las mascarillas en transporte público y algunos establecimientos sanitarios, en algo que a su juicio "es lo que dice el guión", y que entrará en vigor una vez se publique en el BOE, "probablemente mañana".



"Es lo que dice el guión y lo que hacemos es informar en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es que hoy se aprobará en Consejo de Ministros. No sé cuándo se publicará en el BOE, probablemente mañana, y a partir de ese momento la mascarilla dejará de ser obligatoria en los transportes públicos y en algunos establecimientos sanitarios", ha dicho Vergeles, quien ha recordado que la mascarilla "seguirá siendo obligatoria en los centros sanitarios y en farmacias y botiquines".



Finalmente, sobre cuándo entrará en vigor la medida, el consejero ha restado importancia a cuándo se producirá, toda vez que será una vez se publique en el BOE. "24 horas después de los meses que llevamos con las mascarillas obligatorias en el transporte público no creo que sea significativo", ha concluido.