Cs recalca que los datos de paro en Extremadura son "malos en todas las vertientes"

La diputada de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura María Encarnación Martín Andrada ha recalcado que los datos de desempleo en la comunidad son "malos en todas las vertientes", y ha advertido de que "con el PSOE no hay futuro" en la región.



"Este PSOE no es capaz de echar el freno de mano para tapar estos datos tan negativos de paro", ha espetado, al tiempo que ha defendido que en la comunidad "se necesitan políticas activas de empleo nuevas, se necesita tejido industrial, se necesita apoyo a autónomos y a la pequeña empresa, y por supuesto que no caiga siempre en los hombros de la sociedad media que paga los impuestos y que nunca recibe nada a cambio".



Así, tras afirmar que los extremeños han tenido "ya bastante" con 40 años de gobiernos del PSOE, ha pedido a este partido que "dejen paso a políticas nuevas, a políticas valientes y personas valientes a las que --como en Ciudadanos-- no les importa alzar la voz para tirar con la región para adelante".



De este modo, en rueda de prensa este jueves en la Asamblea, tras apuntar que los datos son "malos en todas las vertientes", principalmente en lo que "se supone" que se están invirtiendo los fondos Next Generation, que es en contratación a la mujer, a los jóvenes, en autónomos y pequeñas empresas y en el tejido industrial, ha afirmado que "todo lo que este gobierno toca lo convierte en cenizo, no sale absolutamente nada para adelante" en Extremadura.



Al respecto, Martín Andrada ha incidido en que los datos de paro en Extremadura son "extremadamente malos", y ha considerado que que "la sociedad extremeña tiene poco o nada futuro con las políticas socialistas", al tiempo que ha lamentado que desde el Ejecutivo regional del PSOE "no están escuchando las políticas valientes" que ofrece Ciudadanos.



"Venimos avisando con los datos del cuarto trimestre de la EPA y durante todo el año que necesitamos políticas activas de empleo" en una comunidad "tan abandonada" por los gobiernos socialistas, ha espetado la diputada de Ciudadanos, quien ha señalado que "es una lástima" las más de 2.000 personas más que se suman en enero en Extremadura "a la cola del paro, a la cola de la depresión" y "con pocas posibilidades de salir de ella".



Se trata, además, de personas que tal y como ha recordado sufren la subida de los precios sin que el PSOE "no sea capaz de tirar adelante" y ayudar a la población, y frente a lo cual ha reiterado la apuesta de Ciudadanos por el tejido industrial, por las medidas "buenas" para autónomos y pequeñas empresa y "por todo aquello que renazca la comunidad, que ha sido una deuda histórica del PSOE".



Al mismo tiempo, María Encarnación Martín Andrada ha lamentado el "castigo con rostro de mujer" en el paro en la región, así como que Extremadura sea la segunda región , sólo por detrás de Asturias, donde más ha aumentado el paro juvenil, y ha reprochado la situación de los parados de larga duración en la región. "Así (con las políticas socialistas) es imposible levantar cabeza con mujeres, con jóvenes y con parados de larga duración", ha espetado.