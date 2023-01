El PP extremeño lamenta que el socavón de la N-523 se suma al "tren de la vergüenza"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado este lunes “justicia” para la Comunidad Autónoma, porque no se puede aguantar “ni un día solo día más el desprecio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el silencio cómplice del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara”.

Así pues, en unas declaraciones previas al Comité Ejecutivo Nacional celebrado en Madrid, la líder de los 'populares' extremeños ha afirmado que en la región "estamos cansados de aguantar tanta soberbia y dejadez” y que le entristece ser noticia a nivel nacional “por esa desidia, abandono y el atraso al que el PSOE tiene condenada a mi tierra”.

A este respecto, Guardiola ha recordado que la región es de los pocos lugares de este país con dos capitales de provincias colindantes, como Cáceres y Badajoz, que no están unidas por una autovía, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

“En el año 2012 Vara y Pepe Blanco, por entonces ministro de Fomento, se dieron la mano y anunciaron que esta autovía iba a ser una realidad, pero lamentablemente y como casi siempre, se quedó en una bonita página de periódico”, ha argumentado.

Además, la líder del PP ha denunciado que "hasta hace algo más de mes y medio teníamos una carretera de doble sentido que ahora está cortada por un enorme socavón, y que la solución propuesta es una vía alternativa, un parche y un rodeo.

Así, sobre la vía alternativa habilitada, Guardiola ha señalado que “estos son los parches que Vara vende como grandes soluciones”. "Los extremeños no queremos ser más que nadie, lo que queremos es tener los mismos derechos que tienen los madrileños o los catalanes", ha afirmado.



En este sentido, la presidenta del PP extremeño ha lamentado que cuando intenta "despertar" a Vara de "ese sueño en el que vive de su Extremadura imaginaria", solicitando que reacciones ante este tipo de problemas lo que hace es "mirar para otro lado y huye".



Por ello, la líder del PP regional ha reprochado al presidente de la Junta que no acepte el debate público que le ha propuesto para hablar de las cuestiones que "realmente le importan" a los extremeños. "Él se esconde y no sé si tiene más miedo a debatir conmigo o a él mismo", ha aseverado.



"Mientras nosotros tenemos que ver cómo se desprecia a nuestra tierra, él ha decidido esconderse", ha apuntado Guardiola, quien asegura que es un presidente "agotado" y que "Extremadura ya se ha cansado de Vara", ha sentenciado.