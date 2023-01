López de Uralde rechaza el macrovertedero de Salvatierra de los Barros

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, el diputado Joaquín Macías y el diputado en el Congreso de los Diputados, Juantxo López de Uralde, se han reunido con integrantes de la plataforma 'Salva tu tierra' de Salvatierra de los Barros, para abordar el proyecto del macrovertedero que está proyectado en esa localidad.

De Miguel ha asegurado que el proyecto "no está para nada vencido, sino que está durmiente", refiriéndose a que está pendiente de la resolución del recurso que ha interpuesto la empresa ante el archivo del proyecto.

La portavoz también ha insistido que Extremadura "no se merece un vertedero de residuos tóxicos industriales, sino que lo que necesitamos es una industria que no nos contamine y que no nos condene a ser una tierra de sacrificio".

Por su parte, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, ha manifestado su apoyo a la plataforma salvaterrense que lleva meses peleando para paralizar el macrovertedero y ha afirmado que éste "es una infraestructura que mira hacia atrás, no hacia adelante".

El también coordinador de Alianza Verde ha añadido que Extremadura y Salvatierra de los Barros no se merece una instalación de este tipo porque es una infraestructura obsoleta, que genera problemas ambientales y de salud, "y no podemos perpetuar un modelo que no es deseable en un lugar que lo que necesita es industria limpia, y no la basura de allí donde está la industria".

Uralde ha insistido que los macrovertederos terminan convirtiéndose en un lugar de importación de residuos tóxicos, "y lo vemos por ejemplo con el de Nerva, en Huelva, donde se está produciendo importación ilegal de residuos tóxicos porque estas instalaciones son un negocio privado, que tratan de maximizar los beneficios, y ese beneficio pasa por traer los residuos de cualquier lado".

También, ha añadido que "éso no se lo merece Extremadura ni Salvatierra de los Barros porque se basa en una política ambiental que no es del siglo XXI".

Por su parte, Fernando Merchán, portavoz de la plataforma 'Salva tu tierra', ha solicitado que la política de gestión de residuos de las comunidades autónomas sea regulada a nivel estatal, y que además se haga desde lo público "para que no ocurra lo que pasa en Nerva, donde se vierte sin control, y eso solo se puede abordar desde la gestión pública".