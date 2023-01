Cs entiende que los médicos extremeños tienen "toda la razón" en hacer huelga

Ep/Rd

El diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Extremadura Fernando Baselga, ha recalcado que los médicos de la región tienen "toda la razón" en hacer huelga por estar trabajando en unas "condiciones penosas", y ha pedido a la Junta que aporte una "solución inmediata" al "problema" de la Sanidad en la comunidad.



Para Baselga, "los médicos tienen toda la razón en hacer la huelga. Están trabajando en unas condiciones penosas, que además les afecta a su salud", defendiendo que "hay que poner una solución inmediata" al "problema" de Extremadura con la situación de los profesionales sanitarios.



Sobre la huelga de médicos anunciada por Simex, el diputado de Ciudadanos ha tachado de "muy lamentable" el "problema" en Extremadura con la situación que padecen los médicos y la Sanidad, afirmando que "los médicos de familia están saturados de trabajo, los pacientes están pidiendo cita y se le están dando con 15 días...".



Con ello, considera que "así no funciona la sanidad, porque esto lo que hace es colapsar los servicios de urgencias para casos que son fácilmente asumibles por la medicina primaria", y "al final las personas que de verdad necesitan un tratamiento de urgencia no son bien atendidas".



De este modo, ha reiterado que el PSOE "tiene que tomar una decisión urgente ya sobre el problema de la sanidad en Extremadura porque así no puede seguir la sanidad", ya que "se va haciendo una bola", y cada vez se tarda "más tiempo" en conceder una cita, lo que es "absolutamente inviable".