Guardiola plantea a Vara un debate público "sin intermediarios, cómo y dónde quiera"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha propuesto al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, un debate público "cómo y dónde quiera" para hablar de sus propuestas.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la dirigente 'popular' ha retado al jefe del Ejecutivo regional un debate para que "expliquemos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, punto por punto, sin intermediarios, sin propaganda y sin excusas".

En ese debate, Guardiola quiere que Vara explique "qué es lo que va a cambiar ahora que no hayan podido cambiar en casi cuarenta años", y le recuerda que la mayoría absoluta no es un privilegio sino una oportunidad y que "está utilizando ese apoyo de los ciudadanos para aletargar a esta tierra, para adormecerla y someterla al capricho de Pedro Sánchez".

Además, la líder del PP ha reprochado a Vara que "ante nuestras propuestas y nuestra preocupación" sólo ha recibido el "desprecio". Por eso, porque Extremadura está cansada y "le parece indecente" que el presidente de la Junta quiera ignorar a la presidenta de un partido que es alternativa de Gobierno, propone este cara a cara.

Igualmente, Guardiola ha recordado que el presidente de la Junta "hace mucho tiempo que abandonó el diálogo y se dedicó en cuerpo y alma al monólogo", ya que promete cosas que ya prometió ayer y prometerá mañana entrando en un "bucle en el que están atrapados los extremeños", según informa la formación 'popular' en una nota de prensa.

A este respecto, la presidenta del PP regional ha afirmado que hay dos Extremaduras: "una tiene los pies en la calle, en el campo, en los hospitales, en los colegios, y la otra tiene los pies en las moquetas de los despachos, en el parqué de sus sedes y en las tarimas con sus atriles".

A este respecto, la líder del PP ha explicado que se ha recorrido la región de punta a punta y que lo que se ha encontrado es "agotamiento, abandono y impotencia", por eso "la calle pide un cambio y nos van a apoyar para conseguirlo".

Y es que, según sus palabras, gracias a ese contacto con la gente y a conocer la realidad de región, ofreció a Vara tres pactos por el bien de Extremadura "que iban más allá de las siglas, y por los que me puse a su disposición". Por ello, le sorprende que en sus últimas declaraciones en una entrevista afirme que no tiene proyecto, "¿niega la realidad o me toma por tonta?", se ha preguntado.

MEJORAR LA VIDA DE LOS DEMÁS

Frente a ello, Guardiola apuesta por una política que sirva para mejorar la vida de los demás "y no enfangarnos en comunicados ni trabas, ir todos a una por el bien de esta tierra. ¿Y qué encontré entonces? El silencio, ese es el nivel de vanidad y soberbia que tiene el PSOE en esta tierra".

Para la líder del PP extremeño no tiene sentido que Vara no haya querido recibir ninguna de sus propuestas a pesar de que el partido lleva meses ofreciendo su apoyo al PSOE para "emprender una reforma ambiciosa en tres materias: Fiscalidad, Educación y Sanidad". "Pero Vara no ha querido hablar conmigo, ni recibirme, ni nombrarme hasta ayer", ha lamentado.

En este punto, ha afeado a Vara sus declaraciones sobre las mujeres en la política donde recuerda que "no necesitamos trabajar con usted para demostrar nuestra valía".

"Nuestro talento estaba aquí antes de que usted llegara y seguirá estando cuando se vaya", asegura reprochando el paternalismo, la condescendencia del presidente de la Junta al que reprocha "despreciarme como interlocutora ensalzando al hombre que me precedió", lo que es poco coherente con lo que dice combatir.

Por ello, está convencida de que este tipo de declaraciones al igual que en las que clama por la vergüenza del tren "del que es cómplice, aunque mire para otro lado", o en las que anuncia proyectos inminentes que ya fueron anunciados en la legislatura pasada, son respuestas "que me desconcertaron a mi y entiendo que desconcertaron a toda Extremadura.

"Está más cómodo en el no hacer que en el hacer, está viendo pasar los días a través de la ventana" ha asegurado Guardiola, recordando que las familias, los empresarios, los pacientes, los profesores, no pueden aguantar más.

Por todo ello, la líder del PP extremeño espera que este debate se celebre para que los extremeños puedan conocer "su palabra como presidente de Extremadura y la mía como candidata a presidir la Junta", porque negar el diálogo, "es negarse así mismo y no es política adulta, sino una burda táctica de tortuga", ha sentenciado.