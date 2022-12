Vara pide a extremeños ambición, ilusión y coraje en un año trascendental para Extremadura

En su tradicional Mensaje de Find e Año, desde la Escuela de Ingenierías Industriales en Badajoz, a la que el ranking de Shanghái, el ranking académico de las universidades más importante del mundo, la ha designado como la mejor de España, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara ha convocado a los extremeños y a las extremeñas a tener "ambición sana, coraje e ilusión" en un año trascendental para Extremadura.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo regional ha trasladado que vienen tiempos para que "seamos enormemente ambiciosos y lo hagamos con un enorme coraje y la ilusión puesta en las posibilidades que Extremadura tiene de cara a su futuro muy reciente".

Ha manifestado que "estamos en las mejores condiciones, como no habíamos estado nunca, para poder hacer de nuestra tierra un territorio del que nos sintamos todos muy orgullosos". "Nadie nos iba a decir hace muy poco tiempo que iban a venir a nuestra región los proyectos que en este momento se van a desarrollar en Extremadura que van a permitir también que las PYMES, que los autónomos, que los ciudadanos puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida, porque habrá movimiento y dinamismo económico".

Por ello, ha defendido que la región está ante el mayor reto de su historia es "ser capaz de dar respuesta a todos los proyectos que están viniendo y que van a hacer de este siglo XXI el siglo de una nueva revolución verde y digital, permitiendo que Extremadura complete su proceso de industrialización por la puerta grande".

Asimismo, ha afirmado que "la consolidación de estos proyectos generará empleo de calidad con buenos salarios y permitirá el desarrollo de proyectos de vida que fijarán el talento y convertirán a Extremadura en una tierra de inmigración, cuando siempre fue de emigración".

Para Fernández Vara, "es el gran cambio de un siglo a otro en una región como la nuestra, que se quedó fuera de cualquier revolución industrial del pasado, y hoy va a ser un punto de referencia de lo que significa esta revolución industrial y verde del siglo XXI".

El Presidente Extremeño ha valorado la Universidad como un elemento determinante del desarrollo y del futuro de nuestra región y ha señalado que la calificación de Shanghái es "una de las mejores noticias en unos tiempos de cambio y transformación".

En ese escenario, el presidente ha recordado que este año 2022 termina en la región "con la buena noticia de que habrá 10.000 extremeños y extremeñas menos en situación de desempleo, 10.000 extremeños y extremeñas trabajando" y ha mostrado el compromiso "de que el próximo año pueda alcanzarse esa misma cifra".

En ese sentido, ha recalcado que esta bajada del desempleo se produce en un tiempo de verdaderos desafíos y de grandes oportunidades, "probablemente nunca como ahora se iban a producir al mismo tiempo, simultáneamente, tantos cambios en el mundo que se convirtieran para nosotros en oportunidades y en posibilidades".

El presidente ha agradecido el esfuerzo realizado en este año "por empresarios y trabajadores y a través del diálogo social para asegurar el crecimiento y la fortaleza de nuestras empresas".

Según Fernández Vara, "Extremadura va a terminar este año muy cerca de los tres mil millones de euros de exportaciones. Empresas de aquí que venden sus productos fuera en diferentes lugares, en diferentes continentes y este ha sido el dato que más ha marcado el esfuerzo de los extremeños y extremeñas, a través de sus empresas, de sus trabajadores y de sus trabajadoras".

MEDIDAS PARA LOS MÁS VULNERABLES

El presidente extremeño ha reflexionado sobre las consecuencias de la invasión de Rusia sobre Ucrania y ha recordado que su gobierno ha adoptado decisiones y ha puesto en marcha medidas para abaratar precios y costes y ayudar a las familias más vulnerables.

"En las próximas semanas. será una realidad la disminución del precio de las inspecciones técnicas de vehículos, del canon de saneamiento, la gratuidad de los comedores escolares, de las aulas matinales o del precio del transporte interurbano. Se trata de que podamos afrontar y abordar las consecuencias de lo que ha significado y representa la invasión de Rusia sobre Ucrania y las consecuencias derivadas de esa acción bélica", ha aseverado.

Por otra parte, ha resaltado que se vive un momento crucial en lo que representa la lucha contra el cambio climático y ha apuntado que Extremadura está teniendo un papel protagonista "que seguirá siendo protagonista en los próximos años" en la generación de energías renovables.

Fernández Vara ha subrayado que además la región se enfrente a un importante hito para su desarrollo porque "no solo vamos a producir la energía aquí, sino que vamos a producir también los elementos auxiliares que son necesarios para esa producción de energía: transformadores, torretas eléctricas, placas fotovoltaicas y todos aquellos elementos que forman parte de esta nueva industria verde que está consiguiendo cambiar nuestras vidas".

INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

El responsable del Ejecutivo regional ha recordado la importante inversión en los últimos años en infraestructuras ferroviarias "se han invertido 1.700 millones de euros", añadiendo que "queda claro que no ha sido suficiente".

A este respecto, cree que "España tiene contraída una deuda con esta tierra que tiene que saldar en el menor tiempo posible. Quedan todavía compromisos por cumplir y vamos a exigir desde aquí que se cumplan".

Además, el presidente se ha referido a las conexiones gasistas y de hidrógeno que vamos a poder conocer en las próximas semanas y ha mostrado su deseo de que Extremadura sea una región altísimamente competitiva en esta materia en los próximos meses y en los próximos años "porque éste es un elemento esencial de definición de nuestro futuro".

Para Fernández Vara, "se trata sencillamente de que podamos desarrollar el papel que a Extremadura le corresponde en este siglo XXI en las mismas condiciones en la que los demás lo hacen".

SANIDAD Y DEPENDENCIA

Durante su discurso, el presidente ha agradecido el comportamiento y las decisiones de "la pandemia que nos han tocado vivir en los últimos tiempos de nuestra vida".

"Quiero agradecerles la confianza en el programa de vacunas. Sin él, el número de fallecimientos en Extremadura hubiera sido de en torno a 12.000 extremeños y extremeñas más de los que fallecieron con motivo de esta tremenda pandemia. De ellos me quiero acordar muy especialmente hoy aquí", ha manifestado.

En este punto, ha reconocido la importancia del sistema sanitario universal "que, en estos momentos, ha visto como se ha puesto a prueba su capacidad de resistencia ante una pandemia de tanta intensidad y tanta gravedad".

Debido a ésto, ha indicado que el sistema sanitario debe seguir siendo una absoluta prioridad para los gobernantes "que han de dedicar cada día más recursos y más esfuerzo para quienes lo utilizan: los ciudadanos y las ciudadanas" a los que ha apelado para hacer el mejor y mayor uso adecuado de los mismos.

El presidente ha recordado que el objetivo del sistema sanitario es prevenir y curar y que cuando no puede hacerlo, lo que intenta es consolar,

Se ha referido a los extremeños y extremeñas afectados por las inundaciones de las últimas semanas que "han visto como las lluvias han afectado de manera grave a sus viviendas y a sus propiedades" y ha mostrado su compromiso en la adopción y la agilización con el Gobierno central de "todas las medidas que les permitan recuperar cuanto antes la normalidad en sus hogares y en sus vidas".

"Las lluvias tenían un efecto muy positivo: llenar nuestros embalses para hacer posible que la próxima campaña de riego se pueda desarrollar con normalidad y venga un poco de tranquilidad en este sentido al mundo del campo, pero tenían el efecto negativo de las inundaciones", ha matizado.

También, se ha referido a las personas con capacidades diferentes, destacando "el esfuerzo que todos debemos desarrollar para lograr que esa integración sea plena, que esa capacidad de poder aspirar a desarrollar un trabajo, o un empleo o una tarea pueda constituirse como una verdadera posibilidad para todos los ciudadanos y para todas las ciudadanas".

Se ha referido a las personas que tienen algún tipo dependencia "que necesitan de los demás para actos esenciales de su vida y que elevan a la categoría más hermosa del mundo la posibilidad de dedicarse a cuidar de los demás".

CULTURA Y TURISMO

El presidente ha recordado la apertura este año del Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear en la ciudad de Cáceres, lo que ha calificado de una excelente noticia, "ha sido para todos nosotros un enorme motivo de satisfacción porque con él entramos en la champions cultural de España, de Europa y del mundo".

En este sentido, ha destacado la importancia de la cultura en una industria tan importante en este momento como es la industria del turismo.

"Se trata de hacer posible ese deseo que siempre hemos tenido de aumentar nuestras pernoctaciones y nuestros viajeros, en este caso, logrando como estamos ya muy cerca de que casi el ocho por ciento de nuestro Producto Interior Bruto venga ya procedente de lo que significa y representa el turismo", haseñalado.

COOPERACIÓN

En materia de cooperación, Fernández Vara ha señalado que "tenemos la obligación y lo hacemos a través de la cooperación al desarrollo de ayudar a todos aquellos que en este momento atraviesan muy serias dificultades, porque no tienen para comer, porque no tienen para calentarse o porque no tienen para poder llevar una vida mínimamente digna".

Por ello, ha apelado a la solidaridad como un elemento fundamental y básico de la condición que ostentamos de ciudadanos del mundo.

Y, el Presidente ha culminado su discurso deseando un feliz año 2023 a los extremeños y a las extremeñas.