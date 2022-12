Vara dice que la propuesta sobre zonas ZEPA busca aportar seguridad jurídica a Valdecañas

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha resaltado que el objetivo de la propuesta de ley registrada por el Grupo Socialista en la Asamblea sobre declaración de zonas ZEPA busca aportar "seguridad jurídica" tanto al proyecto Marina Isla de Valdecañas como a otros enclaves con protección.

"Esto todo tiene un objetivo. Yo entiendo los titulares que sea Valdecañas, pero el objetivo, nuestro titular es la seguridad jurídica de Valdecañas y de todo lo demás, de todo lo que se vaya a poder hacer en sitios que tengan la condición de zona ZEPA", ha espetado Fernández Vara este viernes en Mérida a preguntas de los medios en rueda de prensa para hacer balance de 2022.

"Y lo que hemos hecho lo hemos hecho para ganar en seguridad jurídica, porque le estamos mandando también un mensaje a quienes quieren venir a invertir aquí", ha añadido, al tiempo que ha defendido que "las empresas lo que quieren es seguridad jurídica", lo que lleva a que "cualquier mensaje que tú mandes de mejorar, de ampliar la seguridad jurídica de un territorio es bueno para ese territorio", ha dicho.

Al respecto, ha añadido en alusión a Marina Isla de Valdecañas que "luego, aparte lleva aparejado la legalización de un proyecto" que la Administración regional tiene la "obligación de intentar llevar a cabo".

"Y no sólo pensando en ese proyecto, sino pensando en otros proyectos y en el mensaje que significa el que finalmente se tomara una decisión que llegaría mucho más allá de lo que es derribar o no un proyecto residencial... Eso no es un hecho aislado del totum... es un hecho que tendría consecuencias y consecuencias graves que yo como gobernante tengo la obligación de intentar evitar", ha espetado.

CRÍTICAS DE ECOLOGISTAS

Por otra parte, preguntado sobre organizaciones ecologistas, entre ellas Ecologistas en Acción, que creen que esos nuevos pasos para darle seguridad jurídica al proyecto de Marina Isla de Valdecañas podrían suponer supuesta prevaricación y si la Junta cuenta con la seguridad jurídica y el asesoramiento suficiente para sacar adelante la norma, Fernández Vara ha dicho que "obviamente" sí que están asesorados.

"Obviamente. Si a nosotros quienes nos han asesorado respecto de estas cuestiones nos hubieran dicho que esto que hacemos no se puede hacer no lo haríamos", ha recalcado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha reconocido también que él entiende "el papel que les corresponde" a Ecologistas en Acción y lo respeta.