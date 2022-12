Guardiola: "España nos necesita más que nunca y vamos a ofrecerle una gran victoria"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha añadido que "los extremeños son soberanos, pero frente a la inercia, las excusas y la inacción de Vara, el PP presenta una candidatura de futuro, compromiso y de progreso para esta tierra".

En este sengido, Guardiola asegura que el discurso de Vara está agotado ya que nada de lo que iba a suceder ha sucedido y así lo demuestran los hechos, ya que Extremadura sigue a la cola de todos los ránquines.

Según la líder del PP, "sabemos que nuestro partido va a ser el soporte institucional del Estado ante un gobierno que camina a velocidad de vértigo hacia la ruptura. Tenemos un presidente que tapa cada escándalo con un escándalo mayor, y ya no nos atrevemos ni a imaginar qué es lo que no espera para el día siguiente".

Sobre el apoyo de Bildu y ERC como "puntales de las fechorías de Sánchez", Guardiola no tiene ninguna duda de que "Fernández Vara y todos los barones son los cómplices y encubridores de esta traición a España, a la Constitución y al Estado de Derecho", cuestionando "cómo puede decir Vara, sin inmutarse, que esto es positivo para la convivencia".

Para la responsable del PP, es un drama que las exigencias de ERC o de Bildu puedan marcar la agenda política y legislativa de este país, al tiempo que asegura que el siguiente pago a los independentistas será permitir el referéndum en Cataluña en 2023, afirmando que "están callados en el PSOE, pero saben que este es el siguiente chantaje y que su líder es rehén de los que quieren romper España".

Por ello, Guardiola asegura que "nuestra región no lo permitirá jamás porque somos un pueblo noble, honesto y profundamente leal a España. Esto debe ser un punto de no retorno para Vara y Sánchez y depende de nosotros que no lo sea porque, si no manejamos bien el relato, lo harán ellos y al final seremos nosotros los fascistas y los anti-demócratas".

La líder del PP afirma que muchos socialistas no comparten la deriva de este gobierno y que la situación que estamos viviendo no es ya una cuestión de siglas, "por eso tenemos que poner a disposición de los extremeños un proyecto sin etiquetas que recupere la política de verdad".

En este sentido, ha dado la bienvenida a todos los que crean en el proyecto del PP extremeño y agradece a todos los que se están sumando como el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y a los que se sumarán para ganar, asegurando que "vamos a teñir de azul Extremadura y a partir de mayo una extremeña será quien defienda esta tierra en Moncloa, esto ya imparable".

Respecto a la deriva radical del PSOE, Guardiola apuesta por responder desde la moderación sin caer en provocaciones, ya que "somos un partido estable, sereno, cabal, sensato y moderado, y eso nos exige mucho sentido común y mucho sentido de Estado y de región. La sociedad española no es así y la extremeña menos".

Guardiola cree que Vara se ha abandonado y traicionado a sí mismo "porque entre Sánchez y España ha elegido a Sánchez y eso ya no tiene vuelta atrás. Ya no podrá refugiarse jamás en la moderación porque ha defendido los acuerdos con ERC y con Bildu como garantías de estabilidad y de la convivencia. Y esto marca un antes y un después, es imperdonable y tenemos que recordarlo nosotros".

Ha añadido que "ya no podrá volver a mirar a los ojos de los extremeños diciendo que él nos representa a todos porque ha dejado atrás los intereses de todos para defender los intereses de su partido" concluye pidiendo una unión que permita convocar a una mayoría contundente "para pasar la peor página de nuestra historia en Extremadura y en España".