Una propuesta del PSOE en la Asamblea plantea declarar 55 territorios ZEPA

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura ha registrado este jueves en la Cámara autonómica una propuesta de ley según la cual plantea declarar 55 territorios en la comunidad como Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) que hasta ahora no contaban con dicha declaración.



La iniciativa, una vez salga adelante en la Asamblea de Extremadura, cuestión que está asegurada al contar el PSOE con mayoría absoluta en la misma, ofrecerá igualmente "seguridad jurídica" al proyecto Marina Isla de Valdecañas.



Con ello, y una vez "acreditado" también con un dictamen de 2019 del Consejo Económico y Social de Extremadura y "avalado" por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJEx) de junio de 2020 donde se indicaba que "no había habido en ningún caso perjuicio en la integridad de su terreno", ya "nada se opone a la legalización de todo lo construido y finalizado" en Marina Isla de Valdecañas.



De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este jueves en Mérida tras el registro de la propuesta de ley la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, quien ha defendido que "los valores medioambientales son un elemento siempre de progreso económico y social de la región, pero inevitablemente, necesariamente esa protección a los ecosistemas, esa protección medioambiental siempre tiene que tener un equilibrio con el desarrollo de los territorios".



Por ello, ha explicado que la propuesta de ley que plantea el Grupo Socialista en la Cámara autonómica lo que hace es "actualizar la red de Natura 2000 de la comunidad autónoma de Extremadura", y "lo hace clarificando y declarando de forma expresa 55 territorios como zonas de especial protección de aves".



Así, ha añadido que la ley tiene como objetivos "otorgar la seguridad jurídica que requiere" la declaración de estas 55 zonas ZEPA que anteriormente no estaban declaradas.



La ley también pretende "garantizar la protección medioambiental" de esas 55 zonas y "dar cobertura jurídica a todas las actuaciones, normas, planes, situaciones jurídicas que implicasen su aprobación por la situación en las que esas ZEPAs no estaban declaradas".



"La constatación por tanto que tenemos, que no estaban declaradas esas 55 zonas ZEPA, hace que sea urgente, que nos urge la regularización clara, efectiva para en primer lugar atender todas las situaciones que se hayan venido dando hasta ahora, para impedir por tanto inseguridad jurídica de todas las actuaciones que puedan cuestionarse, y dotar legislativamente las decisiones que se puedan actuar en el futuro", ha explicado Lara Garlito.



La portavoz socialista ha remarcado, también, que "en ninguno de los casos esta ley tomará ninguna medida ni supone detrimento alguno de la Red Natura 2000 existente en la comunidad autónoma, ni en la calidad de la protección medioambiental".



MARINA ISLA DE VALDECAÑAS



En este sentido, ha indicado que la seguridad jurídica que pretende esta ley "también afectará y tendrá efecto sobre el proyecto Marina Isla de Valdecañas, que ha generado un impacto muy positivo en la zona, que ha generado empleo, desarrollo, riqueza, y que ha fijado población en el territorio, además de contar con un medio ambiente más diverso, más rico que el preexistente".



"Todo esto está acreditado con un dictamen del 2019 del Consejo Económico y Social de Extremadura y además también viene avalado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura del 30 de junio de 2020 en el que se indicaba que no había habido en ningún caso perjuicio en la integridad de su terreno".



"Por tanto, nada se opone ya a la legalización de todo lo construido y finalizado, sino que nos anima además a mantener ese equilibrio que debe tenerse entre la protección medioambiental pero también el desarrollo de los territorios", porque "nunca puede hipotecarse los municipios, su progreso, a la búsqueda de proyectos de vida de su población".



Así, "una vez avalada (la propuesta de ley) por la Asamblea de Extremadura declarará de interés público regional de primer orden el proyecto de interés regional del embalse de Valdecañas, lo que posibilitará la legalización de las construcciones y edificaciones, así como del entorno medioambiental más rico y diverso que el preexistente".



"Con esta ley se activa una de las herramientas más potentes para evitar la despoblación y la generación de vida en los municipios, en la región", ha señalado Garlito, quien ha defendido que "los valores medioambientales son elementos de progreso social, económico, pero que necesariamente deben de llevar el equilibrio del desarrollo del territorio y por tanto éste también es uno de los ejemplos".