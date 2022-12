Guardiola: "El 2023 será el año del cambio y la esperanza para Extremadura"

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha vaticinado este martes que "el 2023 será el año del cambio y la esperanza", donde la Comunidad Autónoma "volverá a tener el protagonismo que se merece".

Durante una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del partido, la líder de los 'populares' extremeños ha hecho un balance sobre este 2022 en el que ha puesto en marcha el proceso de escucha ‘Habla Extremadura’, con el que ha podido comprobar de primera mano que la situación de miles familias, autónomos y empresas de la región “dista mucho de esa Extremadura oficial que nos vende el Gobierno del señor Vara todos los días”.

Así pues, Guardiola ha recordado que fruto de esos encuentros presentó un ‘Plan de medidas urgentes en defensa de las familias y la economía de Extremadura’, vertebrado en 5 grandes ejes: medidas fiscales, medidas de impulso económico, Infraestructuras y medidas para impulsar la inversión, propuestas para el mundo rural y nuestros pueblos, y medidas para lograr unos servicios públicos de calidad.

“Pero este plan no se queda aquí, porque el próximo año 2023 continuará creciendo a través de nuevos encuentros donde se aborden sectores y áreas de trabajo fundamentales: como la Universidad, el Turismo o la digitalización de la actividad pública”, ha incidido.

Igualmente, la presidenta del PP ha reprochado al jefe del Ejecutivo regional que finaliza el año "incumpliendo su palabra dada" en verano cuando se reunió por primera vez con él y le avanzó cuál sería su hoja de ruta. “Yo le dije que volvería en septiembre con las primeras propuestas y no ha querido recibirme. Pero lo que es peor, no ha querido recibir ese plan de medidas urgentes donde damos respuesta a los problemas que nos ha trasladado la ciudadanía”, ha argumentado.

A su vez, Guardiola ha denunciado también que no ha recibido respuesta a ninguno de los tres pactos que le ha ofrecido en materia de Sanidad, Educación y Financiación. “La respuesta de Vara es siempre huir hacia adelante, hacia donde lleva años girando el rodillo de una mayoría absoluta que ha desconectado de los extremeños”, ha señalado.

Igualmente, ha lamentado que las familias extremeñas sufren cada vez más por la subida de precios y la alta fiscalidad, “y donde no podemos olvidar que el 38,7% de la población de nuestra comunidad autónoma está en riesgo de pobreza y/o exclusión social”, según informa el PP en una nota de prensa.

“Hemos visto también cómo la sanidad se deteriora y agoniza por falta de infraestructuras y profesionales de atención primaria o especialistas”, ha incidido Guardiola, al tiempo que ha recordado que en Extremadura hay que esperar una media de 145 días para operarse, siendo la cuarta región con mayores listas de espera.

"HEMOS SIDO EL HAZMERREIR DE TODA ESPAÑA"

En materia de infraestructuras la líder del PP ha denunciado que este año “hemos sido el hazmerreir de toda España” por un tren que se inauguró “a bombo y platillo” y que lejos de mejorar nuestras vidas, ha supuesto verdaderos problemas a todos aquellos ciudadanos que han tenido que sufrir algunas “de las incontables averías e incidencias que ha ido encadenando y pudimos ver esta pasado lunes también”.

“Seguimos siendo ciudadanos de segunda y no solo por el tren”, ha afirmado Guardiola sobre el corte de la N-523 que une Cáceres y Badajoz. “No se puede permitir que el Gobierno nacional no haya dado solución a este problema y vemos como Vara sigue siendo cómplice, tanto en este asunto como en otros grandes temas donde tiene un pacto con Sánchez para no ser incómodo y apoyar sus decisiones, aunque perjudique a los extremeños”.

Guardiola también ha afirmado que Vara es un “presidente agotado” que aprobó los últimos presupuestos de la “Extremadura oficial”, y donde se vuelven a prometer las mismas inversiones de siempre, “pero que no se podrán ejecutar porque no queda tiempo material para hacerlo”.

También ha asegurado que el otro balance que no hará el Gobierno de la Junta será el “balance de las maquetas”, sobre el que Vara ha decidido auto silenciarse a pesar de los grandes titulares y megaproyectos que lleva toda la legislatura anunciando. “Nos quedamos fuera del PERTE, ya nadie habla de la gigafactoría, ni de la azucarera, ni de Elysium City”, ha lamentado.

“De todas las promesas y todas las maquetas no hay nada construido a escala real en la Extremadura Real”, incide denunciando que los nuevos presupuestos “sólo disparará el gasto” y no darán soluciones a los extremeños.

Por todo ello, la presidenta del PP está convencida de “el 2023 será el año del cambio y la esperanza”, un año donde Extremadura volverá a ser protagonista, “y no por ser los últimos en la cola de todos los ránquines ni por ser ciudadanos de segunda para Sánchez, sino por todo lo contrario, porque vamos a dar un giro importante en el destino de nuestra región”, ha sentenciado.