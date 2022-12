Guadalupe, entre los 'Mejores Pueblos Turísticos' de 2022 para la OMT

Rupit (Barcelona), Alquézar (Huesca) y Guadalupe (Cáceres) han sido los destinos españoles premiados como los 'Mejores Pueblos Turísticos' de 2022.

32 pueblos de 18 países de las cinco regiones del mundo recibieron el reconocimiento este año de un total de 136 candidaturas de 57 Estados Miembros de la OMT.

Los pueblos fueron evaluados por un consejo asesor independiente a partir de un conjunto de criterios como los recursos culturales y naturales, la promoción y conservación de los recursos culturales, la sostenibilidad económica, social y ambiental o la infraestructura y conectividad, entre otros.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha destacado que la iniciativa muestra la capacidad del sector de impulsar la diversificación económica y crear oportunidades para todos fuera de las grandes ciudades.

Además, ha añadido que, "en las comunidades rurales de todas partes, el turismo puede ser un instrumento decisivo para crear empleo, ayudar a las empresas locales y mantener vivas las tradiciones".

El resto de ganadores en este edición lo conforman Zell am See (Austria), Wagrain (Austria), Puqueldón (Chile), Dazhai (China), Jingzhu (China), Choachí (Colombia), Aguarico (Ecuador), Angochagua (Ecuador), Choke Mountains Ecovillage (Etiopía), Mestia (Georgia), Kfar Kama (Israel), Sauris-Zahre (Italia), Isola del Giglio (Italia), Umm Qais (Jordania), Creel (México), El Fuerte (México), Ksar Elkhorbat (Marruecos), Moulay Bouzerktoune (Marruecos), Lamas (Perú), Raqchi (Perú), Castelo Novo (Portugal), Pyeongsa-ri (República de Corea), Rasinari (Rumania), AlUla Old Town (Arabia Saudita), Bohinj (Eslovenia), Murten (Suiza), Andermatt (Suiza), Birgi (Türkiye) y Thái Hai (Vietnam).

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar en Al-Ula (Arabia Saudita) los días 27 y 28 de febrero de 2023, coincidiendo con la primera reunión presencial de la red de 'Best Tourism Villages by UNWTO'. La siguiente edición abrirá su convocatoria en febrero de 2023.

PROMOVER Y POTENCIAR EL TURISMO EN LOS PUEBLOS

La iniciativa de la OMT tiene tres modalidades. La primera son los ejemplos de destinos turísticos rurales con activos culturales y naturales reconocidos, del que han resultado ganadores los 32 pueblos este año.

La segunda modalidad es el Programa Upgrade de 'Best Tourism Villages by UNWTO', que selecciona varios destinos entre los que no cumplen todos los criterios para ser incluidos entre los mejores pueblos turísticos para que, con apoyo tanto de la OMT como de los socios, mejoren las áreas en las que se han identificado deficiencias durante la evaluación.

Además, la última modalidad incluye a representantes de los pueblos ya reconocidos entre los 'Best Tourism Villages by UNWTO' y a los que participan en el Programa Upgrade.

Presentada en 2021, la iniciativa 'Best Tourism Villages by UNWTO' promueve y potencia el papel del turismo para salvaguardar los pueblos rurales, sus paisajes, su diversidad natural y cultural, así como su saber, valores y tradiciones locales, incluida la gastronomía.

Al mismo tiempo, la iniciativa también promueve nuevas maneras de abordar el desarrollo del turismo en destinos rurales, contribuyendo así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).