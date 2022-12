La Asamblea iniciará este jueves el debate de casi 1.300 enmiendas a los PGEx para 2023

Ep.



Los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023 se aprobarán con toda probabilidad el viernes, 23 de diciembre, gracias a la mayoría absoluta del PSOE, cuando se voten las casi 1.300 enmiendas parciales que han llegado vivas al pleno y el dictamen del proyecto de ley de las cuentas, que están dotadas con más de 7.700 millones de euros.



Los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios con presencia en la Asamblea han comparecido este martes en rueda de prensa para dar a conocer los detalles del pleno, que comenzará el jueves, día 22, con el debate de las enmiendas.



Cabe destacar que el Grupo Parlamentario Popular defenderá más de 710 enmiendas parciales, el de Ciudadanos más de 320 enmiendas parciales y el del Unidas por Extremadura más de 240. Las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista han sido aprobadas en comisión y por tanto están incorporadas al dictamen.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha defendido que las cuentas para 2023 crecen y miran a los ojos de la ciudadanía extremeña, prestándole ayuda en diferentes áreas.



Por ello, la portavoz socialista ha remarcado que los presupuestos elaborados por la Junta son los que necesita Extremadura, ya que miran al futuro, y le ha pedido al PP que "estudiase un poco" y que sea "más responsable" a la hora de plantear una alternativa creíble.



En este sentido, ha instado a los 'populares' a que no les tomen "como idiotas" cuando siguen insistiendo en pedir una bajada de impuestos, toda vez que los servicios públicos no se pagan solos y, de cara a las sesiones del próximo jueves y viernes, el PSOE espera que haya "consenso", "diálogo" y que haya una "alternativa" por parte de la oposición.



En el tuno del PP, la portavoz parlamentaria, Cristina Teniente, ha anunciado que su grupo espera del debate de presupuestos la "crónica de una decepción anunciada", ya que los 'populares' tienen "nulas esperanzas" de aprobar algunas de las más de 700 enmiendas presentadas.



Así, su grupo espera "poco" de la Junta, ya que no ha habido voluntad de acercamiento en el proceso de negociación de los PGEx, al tiempo que ha criticado que no se haya atendido la petición de bajada de impuestos realizada por el PP, que ya es generalizada en el país.



También ha recalcado que es el último presupuesto y que cierra un ciclo y ha criticado la baja ejecución en fondos europeos y en infraestructuras importantes para la región.



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha criticado la falta de "voluntad" de la Junta a la hora de negociar algunas de las más de 300 enmiendas presentadas por su grupo a las cuentas.



Así, ha apuntado que, aunque no espera "mucho" del gobierno, Ciudadanos realizará una defensa activa de sus enmiendas porque mejoran la vida de los extremeños.



Entre otras enmiendas, Casares se ha detenido en algunas como la referida a la bonificación de la cuota de saneamiento, además de propuestas en sanidad o de transparencia en el texto articulado.



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado satisfecha por algunos de los aspectos que contienen las cuentas, como por ejemplo la gratuidad en el transporte por carretera espera, aunque espera que no se quede ahí y ha demandado un aumento de líneas y frecuencias.



También ha mostrado su satisfacción por el refuerzo en la atención de la salud mental y ha reafirmado que su grupo seguirá peleando para que las familias vean aliviadas sus economías, para que los agricultores perciban ayudas por la sequía, por la gratuidad de los comedores escolares, por el aumento del parque de viviendas público o para que se haga un estudio de viabilidad para la reapertura del Vía de la Plata.



Así, De Miguel ha considerado necesario que estas cuentas para el próximo ejercicio vengan a mejorar la vida de los extremeños ante un contexto "muy convulso".



ENMIENDA COMEDORES ESCOLARES Y AULAS MATINALES



Los grupos también se ha referido a una enmienda parcial presentada por Unidas por Extremadura sobre la gratuidad en los comedores escolares y aulas matinales de la región para el próximo año y sobre la que dicho grupo ha anunciado un "principio de acuerdo" con el PSOE.



En este sentido, la portavoz del PSOE, Lara Garlito, ha indicado que su grupo está dispuesto a negociar y en avanzar en servicios y en que las familias se sientan más protegidas.



Por ello, ha remarcado que se trabajará en acuerdos que sean beneficiosos pero ha emplazado a la sustanciación del debate para ver finalmente a los acuerdos a los que se llega.



Por su parte, los portavoces del PP, Cristina Teniente, y de Cs, José María Casares, también se han mostrado de acuerdo en aliviar a las familias de ese cargo pero han considerado que la gratuidad debería alcanzar también a los alumnos de la concertada, que no pueden verse discriminados, según han coincidido.



Al respecto, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha indicado que se ha alcanzado con el PSOE un "principio de acuerdo", por lo que se ha mostrado satisfecha de que se pueda avanzar en la gratuidad de esos recursos.