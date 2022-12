Ayudaría a "normalizar situación" en el TC que magistrados con cargo caducado se apartaran

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que "ayudaría" a "normalizar la situación" generada en el Tribunal Constitucional el que "los magistrados que tienen su mandato caducado desde hace ya varios meses, ayudaran poniendo su cargo a disposición de las instituciones que tienen que nombrar a sus sustitutos".



Fernández Vara ha considerado que "a pesar de que el PP no haya querido renovar los órganos constitucionales, los que tenían que ser renovados lo podían haber conseguido si se hubieran apartado en el momento en que cumplió su mandato", ha dicho.



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara a preguntas de los periodistas este martes en Mérida sobre la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de paralizar la tramitación en el Senado de la reforma que busca renovar el tribunal.



En su intervención, Fernández Vara ha mostrado su "respeto" y "acatamiento absoluto de la decisión del Tribunal Constitucional ha tomado, te guste más, te guste menos o te guste regular", ya que "en eso consiste la base de la democracia y de la convivencia".



En cualquier caso, Vara ha abogado por que "se intentara normalizar cuanto antes la situación", y ha considerado que "ayudaría a que eso fuera así, que los magistrados que tienen su mandato caducado desde hace ya varios meses, ayudaran poniendo su cargo a disposición de las instituciones que tienen que nombrar a sus sustitutos".



A juicio del presidente extremeño, "es una anomalía que si los mandatos están tasados en la Constitución Española, haya instituciones que se renuevan cuando la Constitución dice, y otras que se saltan lo que la constitución dice", algo que en su opinión "no parece razonable".



A pesar de todo ello, Vara ha reiterado su "absoluto respeto y acatamiento" de las decisiones del Tribunal Constitucional, y ha aclarado que "nada que haber con alguna posición que pueda haber de alguien de que esto se resuelve no haciendo caso a lo que el tribunal diga, para nada".



Finalmente, el presidente extremeño ha señalado que "esto solo tiene salida desde dentro de las propias instituciones", a través de su "adecuado funcionamiento".



Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones este martes en Mérida, tras firmar el protocolo general de actuación entre la Junta, la Asamblea y las diputaciones provinciales de Badajoz y Cáceres para la conmemoración del cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía de Extremadura.