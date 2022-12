La Junta mantiene abierta la negociación colectiva con los médicos de la región

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha subrayado que mantiene abierta la negociación colectiva con los médicos de la región, donde espera abordar el nuevo plan de ordenación de recursos humanos que recoja "si no todas, buena parte" de sus reivindicaciones.



Así se ha expresado Vergeles este lunes ante la pregunta de los medios de comunicación sobre la posible convocatoria de huelga por parte del Sindicato Médico Extremeño (Simex), ante la cual ha reiterado que carece de una "tabla de reivindicaciones", por lo que resulta "difícil", ha dicho, mantener "ningún tipo de negociación específica" para evitar dicha convocatoria.



En todo caso, y tal y como señalara el pasado viernes, la negociación colectiva "no se ha dejado de tener", puesto que siguen celebrándose las reuniones de la mesa sectorial de sanidad. En este sentido, ha señalado que en cuanto pasen los plazos previstos para una nueva convocatoria se llevará a la misma el trabajo en un plan de recursos de ordenación de recursos humanos donde espera que "estén, si no todas, buena parte de las reivindicaciones".



"En ningún momento hemos dejado la negociación colectiva", ha incidido Vergeles, quien en todo caso ha señalado que entiende y respeta las decisiones que adopte SIMEX con respecto a la convocatoria de huelga.



El consejero extremeño se ha referido a este asunto en respuesta a los periodistas en la presentación del Plan de Prevención, Actuación y Atención a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Extremadura frente a las agresiones.