Vergeles subraya que en Extremadura "no hay ningún caso" de infección por estreptococo

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha señalado este viernes que en la comunidad extremeña "no hay ningún caso" de enfermedad provocada por la bacteria del estreptococo A, tras la muerte de dos menores en Madrid por esta causa.



Vergeles ha recordado que las infecciones por estreptococo no son de declaración obligatoria en España, y que pueden suponer "desde una simple faringitis hasta cuadro más abigarrados que son los que se han dado en el Reino Unido".



Sin embargo, ha insistido, en Extremadura "tenemos uno de los mejores sistemas de vigilancia epidemiológica de nuestro país", debido a los "centinelas" que trabajan en la región y a los "hospitales centinelas que vigilan las infecciones respiratorias agudas y graves".

Por lo tanto, "si hubiésemos tenido algún caso, se hubiese puesto de manifiesto en la vigilancia que hacemos, por eso podemos afirmar que no hemos tenido ningún caso descrito, aún siendo una enfermedad que no es de declaración obligatoria", ha reiterado el consejero.



En cualquier caso, ha trasladado a la ciudadanía extremeña un "mensaje de tranquilidad", porque "están en buenas manos" en un "buen sistema sanitario", y ha destacado que en estos casos "si se pueden utilizar antibióticos".



Además, ha señalado que "al menos esta temporada, y creo que en alguna temporada más, vamos a estar con cambios en la estacionalidad de los gérmenes, sean virus o bacterias".



En este sentido, ha explicado que "durante un tiempo hemos hiperprotegido a la población, y ya hemos salido a la calle, estamos haciendo una vida prácticamente normal y eso significa que la estacionalidad del virus de la gripe, del estreptococo, ha cambiado, y ese cambio de estacionalidad puede llamar la atención, pero en ningún caso estamos con la misma información que teníamos antes de la pandemia, sino con una información muchísimo más robusta, y eso nos debe tranquilizar".



Hay que recordar que el Ministerio de Sanidad ha asegurado que se encuentra en una "vigilancia activa" ante posibles nuevos casos de enfermedad invasiva por estreptococo A, tras la muerte de dos menores y 14 hospitalizados por esta causa en la Comunidad de Madrid.



El pasado 2 de diciembre se notificó por parte del Reino Unido aumento de infecciones por 'Streptococcus Pyogenes' en menores, si bien en España, como así lo ha recordado el departamento que dirige Carolina Darias, esta patología no es de declaración obligatoria.



No obstante, el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, está en contacto con las comunidades y ciudades autónomas para recabar información de los posibles casos detectados en las últimas semanas y poder hacer un análisis de la situación.



Desde el pasado día 19 de octubre hasta la fecha se han detectado 16 casos de estreptococo A en la Comunidad de Madrid en menores con edades comprendidas entre 1 y 12 años, según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad.



La enfermedad invasiva por estreptococo A es una de las formas más graves producidas por esta bacteria, patógeno que con frecuencia produce una gran variedad de procesos infecciosos, desde la faringitis, la amigdalitis, la escarlatina, e incluso infecciones invasivas y graves como la fascitis necrotizante o el shock séptico.



La enfermedad se disemina por gotitas respiratorias, el contacto con las mucosas oral o nasal con secreciones respiratorias infecciosas o con exudados de lesiones cutáneas. La infección es transmisible hasta 24 horas después de haber completado el tratamiento antibiótico.