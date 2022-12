UGT valora la bajada del paro, pero urge políticas activas para parados de larga duración

Ep.



La secretaria general de UGT Extremadura, Patro Sánchez, ha valorado el descenso del desempleo en el mes de noviembre en la comunidad, especialmente en un contexto "complicado" por la salida de la pandemia y la guerra en Ucrania.



"Está claro que, de alguna forma, el empleo se va manteniendo, no se destruye", lo cual considera "fundamental", así como ha subrayado que la reforma labora está influyendo "muy positivamente" para que este empleo sea "de calidad".



No obstante, ha puesto el foco en dos sectores, como son las mujeres, que si bien ha descendido en número de desempleadas este mes los datos están "aún muy alejados de las que teníamos que tener", ha señalado.



Por otro lado, se ha referido a los parados de larga duración, que en este caso han subido, por lo que ha reclamado que hay que incidir en las "políticas activas de empleo". En este sentido, se ha referido a una propuesta planteada para los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 de modo que se compense la prestación hasta alcanzar el SMI, que se encuentra actualmente en 1.000 euros



FORMACIÓN DE OCUPADOS



Por otro lado, se ha cuestionado el mensaje que están trasladando los empresarios de la región cuando señalan que falta mano de obra cualificada, después de que en noviembre haya aumentado el desempleo en los sectores de la Industria y la Construcción, ante lo cual se ha planteado "si los salarios no son los adecuados".



Sánchez ha realizado estas valoraciones antes de la inauguración de la jornada 'La formación como herramienta de futuro' en la sede regional del partido.



El sindicato apuesta de esta forma en la formación para ocupados, tanto para los trabajadores recién incorporados como también los que llevan "mucho tiempo" para poder recibir la acreditación conforme a su cualificación.



Para UGT Extremadura la formación es fundamental ante una situación laboral "cambiante" como la actual, que va a contar en el futuro con "muchas profesiones nuevas", al tiempo que ha defendido que los trabajadores con mejor formación tienen "más oportunidades" en el mercado laboral.