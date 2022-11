ADHEX, la forense María Ibáñez y el fiscal Antonio Luengo, reconocidos como 'Meninas 2022'

La Delegación del Gobierno en Extremadura ha entregado este martes en El Hospital “Centro Vivo” de Badajoz, los Reconocimientos “Meninas “2022”, destinados a conmemorar acciones e iniciativas de personas, instituciones y colectivos, que han destacado por su compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra la violencia de género.

Así pues, de cara a esta edición, las condecoraciones han recaído en la Asociación de Derechos Humanos (ADHEX) de Cáceres, por la labor que realizan en la atención e intervención con mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y su defensa y promoción de los derechos fundamentales.

A su vez, María Ibáñez Bernáldez, médico forense y doctora en Medicina, ha sido condecorada por su implicación en la lucha contra las violencias machistas impartiendo formación en numerosas y diversas instituciones y por su participación en foros de violencia sexual sobre las mujeres, violencia de género o sumisión química.

La lista lo completa el Fiscal Delegado de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Badajoz, Antonio Luengo Nieto, por su participación e intervenciones y conocimiento sobre la trata de mujeres víctimas de explotación sexual, mujeres extranjeras víctimas de violencias machistas y por su aportación sobre estas materias en numerosos cursos de formación.

No obstante, además de las tres condecoraciones, la Delegación del Gobierno ha hecho entrega de cinco Menciones Especiales, que han recaído sobre: los miembros del Equipo Viogen de Coria, miembros del Equipo Viogen de Zafra, Grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Plasencia, Grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Almendralejo y a alumnos del I.E.S. “El Brocense” de Cáceres.

TESTIMONIO DE UNA VÍCTIMA

Pero este año además, los Reconocimientos “Meninas 2022” han contado con el testimonio de una víctima de violencia de género en cuya intervención ha relatado su traumática experiencia y ha mostrado su agradecimiento por la ayuda recibida de colectivos e instituciones.

“Se puede salir de una situación así, pero es cierto que con ayuda”, ha dicho, tras relatar la vida llevada mientras era maltratada por su pareja. De hecho, para el delegado del Gobierno, Francisco Mendoza, “el testimonio de esta víctima es la constatación de que en este país, aún después de 44 años de Constitución y a pesar de lo que se expresa en el artículo 14 de la misma, todavía todos los ciudadanos no somos realmente iguales, no tenemos las mismas oportunidades de desarrollo personal, profesional o económico, y no podemos ejercer nuestros derechos con el mismo grado de libertad”.

“Desgraciadamente hoy aún existe una parte de la ciudadanía, nuestras madres, nuestras hijas o hermanas, nuestras mujeres, que sufren un mayor riesgo frente al ejercicio de la violencia o de la discriminación que aquel que padecemos los hombres”, ha añadido.

1.773 CASOS ACTIVOS EN EXTREMADURA

En estos momentos en Extremadura hay 1.773 casos activos dentro del sistema VioGen, es decir, 1.773 mujeres que tienen un seguimiento por ser víctimas de violencia de género. De estas 1.773 mujeres con seguimiento, 1.069, el 60,3% tienen algún tipo de protección policial; 464 de estas mujeres tienen una orden de protección dictada por un juzgado; 350 víctimas son usuarias activas del sistema ATENPRO y 67 mujeres tienen algún dispositivo electrónico de seguimiento activo.

De la misma forma, durante 2021 se presentaron en Extremadura 2.592 denuncias por Violencia de Género; lo que supone 7 denuncias cada día. Desde el año 2009, fecha desde la que se tienen registros, las denuncias se han incrementado en un 52,2%.

Por tanto, para Mendoza, “queda mucho trabajo por hacer, pero hay esperanza porque tenemos un Pacto de Estado, un sistema de prevención y unos mecanismos de protección y de ayuda para las víctimas, que funcionan", ha sentenciado.