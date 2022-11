Expertos advierten del incremento de la diabetes en niños por la inactividad física

Ep.

Los expertos advierten del incremento de la diabetes en niños en los últimos años, debido a la inactividad física y la mala alimentación, que provoca que sea "una enfermedad metabólica cada vez más frecuente".



Así lo ha destacado el coordinador médico de la Unidad de Familia del Hospital Quirónsalud Clideba, Sergio Matito, quien ha señalado que espera que en 2025 haya "300 millones de personas con diabetes tipo 2, asociada a la edad, la obesidad y el sedentarismo".



En concreto, según ha advertido, una parte de este incremento de la enfermedad se localiza entre la población más joven, de tal forma que "el problema de la diabetes es que ya se está viendo esta enfermedad en niños de entre 10 y 19 años de edad, debido al aumento de la inactividad física y la mala alimentación en algunos casos".



Los enfermos de diabetes padecen hiperglucemia crónica, "que quiere decir que el azúcar en sangre va a estar alto y en unos niveles perjudiciales para el organismo, el cual afecta a órganos como el riñón, el corazón los ojos y las arterias", ha explicado el doctor Matito.



En ese sentido, la diabetes tipo 2, también conocido como no insulinodependiente -que no necesita insulina externa- o de la edad adulta, es la más habitual, pues es la que corresponde al 90-95 por ciento de la población afectada.



A juicio del doctor, esta diabetes tipo 2 es consecuencia de dos factores principalmente, como son por un lado "la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos, es decir, que los tejidos de los órganos no reconocen a la insulina, y a una secreción deficiente de insulina por el páncreas, o a ambas a la vez", detalla Sergio Matito.



Este tipo de diabetes va asociada a la edad, la obesidad y el sedentarismo, pero además existe además una diabetes no asociada a la obesidad y sí a una predisposición genética a la resistencia insulínica, ha señalado.



DIABETES TIPO 1



Por su parte, con respecto a la diabetes tipo 1 o insulinodependiente, supone entre el 5 y el 10 por ciento de los casos en el mundo occidental, el doctor ha explicado que "se considera una enfermedad juvenil, puesto que es más frecuente en niños de aproximadamente 5 años y no suele aparecer en adultos mayores de 30 años".



Por todo ello, en palabras del doctor Matito, es importante que la población sepa qué es la diabetes y como se manifiesta, "por lo que es imprescindible que el paciente conozca tres síntomas principales de aparición" de esta dolencia, que son la poliuria, que es el aumento del número de micciones (el número de veces y la cantidad de orina que excretamos) que suele observarse; la polidipsia, que es la sed constante que nota el paciente cuando tiene el azúcar alto, y la polifagia, que la necesidad de comer de manera frecuente, explica.



Estos tres síntomas son, "sin duda, los más prevalentes en la aparición de la diabetes y se pueden dar en mayor o menor medida", pero ante la duda, el doctor aconseja consultar siempre con el médico de familia, que "será el que determinará la existencia o no de diabetes, según los criterios diagnósticos".



RECOMENDACIONES



Por todo ello, con respecto a la diabetes tipo 2, el doctor Matito destaca la importancia de "controlar la alimentación y comer en función de las horas de luz y de oscuridad", puesto que no de debe comer lo mismo por el día que por la noche, y también según el nivel de actividad física y mental.



Así, una persona diabética debe controlar la ingesta de hidratos de carbono dependiendo de su actividad y del tratamiento que su médico le haya prescrito.



Además, para los pacientes de diabetes "resulta fundamental realizar ejercicio de forma regular y hacer un deporte acorde a la edad y la constitución física", así como estar pendientes de otras enfermedades que se puedan padecer, según informa en una nota de prensa.



Por eso, el coordinador médico de la Unidad de Familia de Quirónsalud Clideba, Sergio Matito, ha destacado que "hay que tener en cuenta que en esta enfermedad se debe estar pendiente de las complicaciones que se producen cuando hay un mal control diabético".



Unas complicaciones que, según advierte, "pueden ser las alteraciones de la retina (retinopatía diabética), la nefropatía diabética, que es la alteración del funcionamiento de filtrado del riñón, así como de las alteraciones inflamatorias vasculares que se producen en las arterias de pequeño y mediano calibre".



Por ello, el doctor Matito recuerda que el Hospital Quirónsalud Clideba cuenta con una Unidad de Medicina de Familia, una Unidad de Medicina Interna y de Endocrinología y una Unidad de Enfermería, así como con un equipo de psicólogos que abordan esta patología, acotando a la diabetes en todas sus esferas.



"También estamos trabajando en la educación sanitaria para los pacientes diabéticos y en un corto espacio de tiempo daremos formación para que nuestros pacientes conozcan su patología, cómo abordarla y cómo evitar su evolución desfavorable, porque un paciente formado e informado es un paciente que tendrá éxito en su tratamiento", concluye el experto.