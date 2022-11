Turismodeestrellas.com recibe el Premio Gente Viajera de Onda Cero

El complejo San Francisco de Cáceres ha acogido la entrega de los Premios Gente Viajera que Onda Cero Extremadura entrega cada año para reconocer a las empresas y entidades que destacan por el desarrollo y la promoción turística de Extremadura.

En este acto, Turismodeestrellas.com, el portal especializado en Astroturismo del grupo de comunicación extremeño Digitalpress, ha sido reconocido en la categoría Premio al Periodismo Turístico. Su directora, Sara Rodríguez, acompañada del CEO del Grupo, Julio González, ha recogido el galardón agradeciendo la visibilidad para los que "damos voz a las estrellas".

En su intervención, Sara Rodríguez ha resaltado la labor de este portal, como primer canal de información astroturística, para dar a conocer los mejores cielos estrellados de Extremadura, España y Latinoamérica pues, se ha convertido en el medio de referencia regional, por excelencia, pero también nacional y, con ello, de habla hispana, dando voz a "territorios y empresas que han promocionado el astroturismo", recordando que "mirar el firmamento es inherente al ser humano!

Junto con ello, ha subrayado que lo importante es que toda esa proyección se ha desarrollado desde aquí, "desde Extremadura que tiene un cielo único", matizando que "las estrellas son la excusa porque lo que marca diferencia es el territorio" y, en eso, la tierra extremeña también es única.

Y, Sara Rodríguez ha concluido pidiendo a todos los presentes que "no dejemos de mirar las estrellas, no dejemos de mirar al cielo, no dejemos de cuidarlo y protegerlo".

Cabe añadir que, los premios Gente Viajera al Turismo Extremeño, en su VII Edición, han distinguido también el esfuerzo de toda una comarca en los 25 años del Otoño Mágico del Valle del Ambroz.

Junto con ello, han reconocido la labor de la edición de las Edades del Hombre, Transitus, que se está celebrando en Plasencia.

Además, el trabajo de empresas turísticas extremeñas como 1080wildlife, dedicada a la producción audiovisual de naturaleza, como Insertus en innovación turística.

Mientras, el Premio a mejor empresa turística ha sido para el Hotel Cigüeña Negra y, en categoría Gastronomía, al restaurante Versátil que tiene una estrella Michelín.

Para concluir, el Premio al Turismo Portugués ha recaído en el Festival Termas de Monfortinho.