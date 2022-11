Guardiola cree que el proyecto del macrovertedero "huele muy mal" desde el inicio

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado este miércoles que el proyecto del macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz) "huele muy mal" desde el inicio, por lo que considera que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "nos está ocultando mucha información".

En declaraciones a los medios en Almendralejo, la líder de los 'populares' extremeños ha manifestado que en estos momentos hay una "inestabilidad política que nos preocupa muchísimo" y que está derivada directamente del asunto del macrovertedero.

Así pues, Guardiola ha recordado que el PSOE de Extremadura acusó al PP de iniciar una "campaña injuriosa" contra el alcalde de esta localidad pacense, Francisco José Saavedra Salguero, y se ha preguntado qué tienen que decir ahora los que hacían esas acusaciones al haber dimitido cuatro concejales socialistas, dejando sólo a un alcalde que "se ha atrincherado".

En este sentido, ha pedido al presidente de la Junta y secretario general del PSOE extremeño "la máxima transparencia" y que se ponga "manos a la obra" para asegurar una "sostenibilidad política" en Salvatierra de los Barros. "Es muy necesaria, los vecinos de la localidad no tienen ninguna culpa de lo que está ocurriendo", ha aseverado.

Y es que, para Guardiola, el alcalde salvaterreño "ha perdido toda la credibilidad" de su municipio y lo único que ha conseguido es incrementar cada día más la incertidumbre. "Lo que pedíamos en su día es lo que tendrían que darnos de una ve por todas: luz y taquígrafos y absoluta transparencia", ha insistido Guardiola.

A colación de esto último, la presidenta del PP extremeño cree que la Junta ha intentado "esconder" el proyecto del macrovertedero y "dar una patada haciendo un archivo del expediente" porque en este caso "ha vencido la presión social".

No obstante, ha advertido que "no hay que bajar la guardia", porque, a su entender, "esto es una muestra más de que el PSOE extremeño no es de fiar".

QUEMA DE RESTOS VEGETALES

Por otro lado y sobre la quema de restos vegetales, Guardiola ha asegurado que la Junta ha convertido en un "rompecabezas burocrático" para los agricultores extremeños lo que era una práctica "habitual y sencilla".

De esta forma, ha exigido al Gobierno regional que se ponga a trabajar ya en una orden clara y sencilla, que "no hay que innovar", sólo tienen que gestionar este asunto como lo están haciendo otras comunidades autónomas.

Para finalizar, Guardiola ha recordado que el viernes 14 de octubre se publicó una orden para regular la quema de restos y esto provocó "una lógica indignación", pero es que el día 10 de noviembre se rectificó, y "ni aún así acertaron", ha sentenciado.