Vara considera que Maroto "no puede ser mala candidata" a la Alcaldía de Madrid

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, es una "excelente profesional" y una "magnífica persona", por lo que cree que, con esos dos parámetros, "no se puede ser mal candidato o a una mala candidata" a la Alcaldía de Madrid.



De esta forma se ha pronunciado Fernández Vara sobre el anuncio de que Reyes Maroto será la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales, de la que ha resaltado que en los últimos años ha tenido la oportunidad de trabajar "muy cerquita de ella y con ella", por lo que la conoce "muy bien".



De hecho, según ha señalado el presidente extremeño, Reyes Maroto "tiene parte de responsabilidad de todo lo que en esta tierra está ocurriendo en lo que a la revolución industrial se refiere", ha explicado.



Y es que, como ha redundado, "gran parte de los proyectos que en estos momentos estamos desarrollando y que se van a desarrollar aquí en los próximos meses y años, no hubieran ocurrido si la mano y el trabajo de Reyes no hubieran estado detrás".



Así lo ha indicado Fernández Vara a preguntas de los periodistas antes de participar este lunes en Badajoz en la inauguración de las 'Jornadas Iberoamericanas de Comunicación y Periodismo: contexto actual y retos para la Investigación' del aula Juan Luis Cebrián, en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación en Badajoz.