Podemos Extremadura ve una "anomalía que teníamos en España" el delito de sedición

Ep.

La coordinadora de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha avalado este viernes que la derogación del delito de sedición aprobado por el Gobierno porque "era una anomalía que teníamos en España, el resto de países no tiene ese delito catalogado" y considera que "es mucho más acorde el delito de desórdenes públicos, se ajusta más a la realidad y al ordenamiento jurídico europeo".

Para la líder de la formación morada en Extremadura esta modificación "era algo de sentido común y que había que hacer en algún momento".

Por otro lado, preguntada por la nueva incidencia del tren Alvia Madrid-Badajoz de este jueves que provocó un retraso de 50 minutos para los viajeros, ha recalcado que "la deuda del tren con Extremadura crece día a día, no sé si van a exigir que rueden más cabezas pero así no se puede continuar, son incidencias injustificables y al final lo que hacen es que Extremadura esté incomunicada y eso no puede ser", ha subrayado.

De Miguel ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en Caminomorisco (Cáceres), donde ha asistido a la inauguración de la VIII Feria Internacional y Turismo de Las Hurdes, un evento que ha aprovechado para pedir al Gobierno de Fernández Vara ayudas para el sector apícola, muy importante en esta comarca extremeña, que se está viendo "muy afectado" por la sequía y la guerra en Ucrania, "y, sin embargo, se han quedado fuera de las ayudas que hasta ahora se han puesto en marcha".

Además, ha destacado la importancia de ferias como la que se está celebrando en Caminomorisco, porque, además de potenciar el sector apícola, también se fomenta el sector turístico, "en una comarca que se ha visto muy afectado por el dramático incendio del pasado verano", ha dicho.