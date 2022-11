Guardiola critica veto de Sánchez en Congreso a enmiendas PP para mejorar tren extremeño

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha criticado el veto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las enmiendas 'populares' en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para mejorar el tren en la región.



"No quieren que se hable del tren de la vergüenza en el Congreso. Prefieren seguir cesando a mandos intermedios de Renfe, a sabiendas de que la responsabilidad es política", ha recalcado la dirigente 'popular'.



En este sentido, Guardiola ha lamentado que el Ejecutivo socialista haya "prohibido" debatir las enmiendas del PP sobre un plan de mejora urgente del servicio ferroviario en Extremadura, la recuperación de los servicios de la línea Madrid-Cáceres-Valencia de Alcántara y la comunicación Madrid-Lisboa.



"Tres medidas sobre las que Sánchez ordena silencio. De lo que no se habla, no existe. Y lo que no existe, se margina", ha aseverado la líder del PP extremeño en una nota de prensa, en la que ha incidido en que esta está siendo la máxima de Sánchez y "su delegado en Extremadura, Fernández Vara".



De este modo, ha subrayado que se trata de una "mordaza que quieren imponer a los extremeños", unos ciudadanos que "ya están hartos". "No queremos más sustos por la puerta de atrás", ha sentenciado, momento en el que ha anima al presidente de la Junta a que alce su voz "por decencia y responsabilidad".



Del mismo modo, Guardiola ha incidido en el "debido respeto" que merecen Extremadura y los diputados a los que los ciudadanos extremeños votaron para que les representaran, y a los que Sánchez "quiere censurar".



Finalmente, la presidenta del PP extremeño ha considerado que los socialistas les "quieren callados", porque les "siguen queriendo marginados".

"El mejor ejemplo es que ningún diputado pueda debatir sobre medidas fundamentales para su tierra. Pero la verdad está en marcha y Extremadura está hablando", ha sentenciado.