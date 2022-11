Los grupos parlamentarios trabajan en las enmiendas parciales que presentarán al PGEx 2023

Ep.

Los grupos parlamentarios en la Asamblea están trabajando en las enmiendas parciales que presentarán al proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2023, aunque no han concretado la cifra que registrarán.

De este modo, y a preguntas de los medios en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, los grupos han abordado el contenido que tendrán algunas de las enmiendas parciales, cuyo plazo de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 17 de noviembre.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha avanzado que su grupo está trabajando en ellas, momento en el que ha asegurado que los socialistas están para contribuir a "mejorar" el texto en todo lo que se pueda.

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha apuntado que su grupo está trabajando "intensamente" en cada una de las secciones de las cuentas, aunque ha adelantado que en las enmiendas tendrá reflejo "todo lo planteado" en la enmienda de totalidad presentada y que fue rechazada.

Asimismo, y aunque no ha adelantado un número concreto de enmiendas, Teniente ha asegurado que los 'populares' presentarán un número "muy importante", ya que no se puede tener la sensación de que el presupuesto "no sirve para nada".

En este sentido, ha echado en falta que en el texto articulado no se establecen mecanismos para impedir que las inversiones se queden en bajos niveles de ejecución, ya que, como ha expuesto, en septiembre la ejecución era del 19 por ciento.

Por eso, como ha asegurado, el "verdadero problema" de los presupuestos es que se dibujan "grandes cifras", que luego no se ejecutan, y las cuentas deberían ser una previsión de ingresos y gastos "real".

En el turno de Ciudadanos, su portavoz, David Salazar, ha insistido en que la cantidad de las enmiendas parciales presentadas no ha sido lo que más les "importe" y ha apuntado que su formación sigue trabajando hasta llegar a las que sean "necesarias" y "oportunas".

En su opinión, los PGEx para 2023 se quedan "cortos en inversiones" de cara al futuro, ya que no cuentan con "proyectos transformadores" y son unas cuentas "continuistas".

Por ello, las enmiendas parciales de Ciudadanos estarán encaminadas a "transformar Extremadura" y el futuro de la región, ya que, en su opinión, los PGEx deben asegurar la continuidad de las próximas generaciones y no a las próximas elecciones.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, no ha avanzado el número exacto de enmiendas parciales que presentará su grupo parlamentario, pero sí ha recalcado que apostará por la "calidad" y por la "posibilidad" de las mismas.

Así, ha incidido en que no es cuestión de presentar "200 enmiendas" sino de llegar a "acuerdos reales" y que el Grupo Socialista se pueda comprometer de una manera "real" para llevar a cabo los cambios necesarios.

"Nos vamos a centrar más en cuestiones claves y obviamente vamos a presentar una batería de enmiendas importante, pero no puedo decir el número y no es lo que nos importa, la verdad, ahora mismo", ha asegurado Irene de Miguel.

Por otro lado, y respecto a la críticas de algunos de los partidos en cuanto a la ejecución presupuestaria, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito ha sostenido que los datos de ejecución de los presupuestos socialistas siempre han superado el 90 por ciento y ha emplazado a conocer la cifra final de los vigentes.