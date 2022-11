Vara reafirma que Extremadura va a tener las oportunidades que "nunca" había tenido

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reafirmado ante el momento "lleno de oportunidades" que está por delante que hay que saber "aprovecharlo" y ser capaces de interpretar lo que está pasando en el mundo "como verdaderos desafíos y retos", así como que la región extremeña va a tener las oportunidades que "nunca" había tenido "a lo largo de la historia".



Algo que, como ha subrayado, tiene una parte "positiva" y una "negativa", la primera que puede producir un gran cambio en nuestra sociedad y Extremadura "puede ser una punta de lanza" en España y en Europa, mientras que "la segunda parte" es que "esto es una enorme responsabilidad porque ya no tenemos disculpas".



"Los tiempos de estar todo el día echándole la culpa a los demás se están terminando, era mucho más fácil vivir en un mundo en el que la culpa siempre la tienen los demás y no nosotros", ha abundado Vara en el Foro Diario HOY - Banco Santander celebrado en Badajoz, donde ha matizado: "a partir de ahora lo que sea de esta tierra dependerá de lo que los extremeños y extremeñas hagamos".



Y es que, según ha remarcado, "mientras otros se dedicaban en sus parlamentos a decidir cómo pueden gobernar porque tienen una amalgama de partidos y de posibilidades que solo produce lo que produce", en Extremadura "hemos podido hacer leyes" y el próximo jueves se aprobará una en la región "que va a cambiar 35 leyes, 35", tras lo que ha señalado que "por primera vez, además, cambiamos las leyes" y "esos cambios, muchos de ellos, no salen de las direcciones generales de las consejerías", sino de la "calle" o de la empresa familiar.



También de "mucha" gente que les ha venido a decir que había asuntos que había que cambiar y de que "cuando tú apruebas una Ley de Patrimonio hace años, no caes en la cuenta de que un día iba a haber una necesidad energética que hace que, actualmente, en los conjuntos histórico-artísticos, porque la ley no lo permite, no se pueden poner placas fotovoltaicas en lo alto de los tejados"; de manera que los que viven en estas ciudades, "un montón" de ellas en Extremadura, no pueden ponerlas, "hay que cambiarlo".



Asimismo, ha ejemplificado que, para meter el 5G en la Ciudad Monumental de Cáceres, "la ley no te deja, pues hay que cambiarlo". "Hay que cambiar todo aquello que es necesario cambiar para adaptarnos al mundo en el que vivimos, ¿por qué lo podemos hacer? Porque no necesitamos cada jueves o cada martes estar ocho meses discutiendo entre nosotros para ver si los ángeles son hombres o son mujer", ha dicho.



Así, ha abogado por ser capaces de entender que "las cosas son" y "se pueden hacer necesariamente de otra manera" y que, por ello, ve "absolutamente imprescindible de verdad" que se entienda que se está ante un momento "lleno de oportunidades": "que sepamos aprovecharlo, que nadie viene a hacernos un favor, que nadie viene a hacernos un favor, que seamos capaces de interpretar lo que está pasando en el mundo como verdaderos desafíos y retos, pero en los que Extremadura va a tener las oportunidades que nunca habíamos tenido a lo largo de la historia".



De esta manera se ha pronunciado el jefe del Ejecutivo autonómico durante su este foro celebrado en el Hotel Río, y al que han asistido el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera; el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y la consejera de Transición Ecológica, Olga García, entre otros.



EL PERTE Y LA GIGAFACTORIA



También se ha referido en su alocución Vara al PERTE y a la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata, y se ha mostrado "absolutamente convencido" de que "si de verdad alguien piensa" que una empresa de un gran volumen van a venir a invertir en la región "cinco, seis o siete mil millones solo si el Gobierno de España le da 200 o 300". "¿De verdad eso lo piensa alguien?", ha planteado.



Ha añadido igualmente si en España toda la industria que se desarrolló en el norte lo hicieron con Perte y ha replicado que fue con las inversiones y los fondos de inversión tradicionales, así como que "los Perte ayudan, pero cuando las empresas deciden 'yo me voy allí porque allí es donde mejor me va a ir' la financiación llega sí o sí" y, por eso, hace unos meses decía que, si no vienen unos proyectos, vendrán otros, y se va a poder comprobar.



Al mismo tiempo, se une una Política Agraria Comunitaria que cree que, para el próximo periodo, mejora "sensiblemente las circunstancias", entre otras cosas porque incorpora a nuevos sectores que, hasta ahora, habían estado "ausentes" de la PAC, y también que se va a aprobar el mes que viene el nuevo programa operativo de la Unión Europea, por el que vienen a Extremadura 592 millones de euros "más de los que hemos tenido hasta ahora" y que "ya no vienen para construir carreteras", sino que estarán "muy vinculados" con el desarrollo empresarial.



En este sentido, Vara ha incidido en que la innovación, el desarrollo o la investigación es hacia donde tienen que ir esos recursos, porque la digitalización y la sostenibilidad son "segundos, terceros y cuartos apellidos de la palabra empresa"; mientras que en materia de sostenibilidad y energía ha planteado igualmente que la gente "está mirando" a Extremadura porque tiene "sol y minerales", algo que "por suerte para nosotros no se puede comprar en ningún sitio del mundo".



EL BREXIT, LA PANDEMIA Y LA GUERRA



En otro momento de su intervención, ha destacado acontecimientos como el Brexit y la pandemia y que más recientemente la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto cuestiones a las que Europa había "renunciado" como son las soberanías energética y agraria porque, cuando ha llegado el momento, ni había maíz ni trigo, y ante una política agraria que lleva a tener "muchas" hectáreas de barbecho en las que no se siembra en Europa, "mientras resulta" que, para que en el mundo se coma, era "necesario" que Ucrania produjese "miles" de hectáreas de algunos productos.



Sin embargo, "por primera vez Europa ha reaccionado" y "se ha endeudado ahora y ha mutualizado su deuda para que podamos hacer frente a esta situación", porque la pandemia y la guerra "han obligado a que Europa cambie clarísimamente de posición" y de "un salto hacia delante" en la recuperación de su soberanía industrial, de la energética y de la agraria y, "en medio de todo esto", nos encontramos ante una guerra que ya no se hace "solo con bombas" y también con energía, ante lo cual ha indicado que las guerras en el siglo XXI se "ganan" con "independencia energética".



Además, los "mejores soldados" para ganar las guerras del siglo XXI son los del Ejército "para ganarlas por las mañanas", y los que producen y provocan la "revolución energética renovable por las tardes", a la vez que ha defendido que hay proyectos que están mirando hacia Extremadura "¿por qué nos ha tocado el 11 del 11 de la ONCE?", "no" ha continuado, porque "somos la consecuencia de un mundo que ha cambiado y que, de pronto, necesita cosas que nosotros las tenemos".



De este modo, "ninguna" de las empresas que se plantean estar, venir o desarrollarse "aquí lo hacen porque piensen que van a perder", según Vara, para quien "aquí no nos viene a hacer un favor nadie" y "como nuestro futuro dependa de los favores que nos vayan a hacer los demás la llevamos clara".



"Como cada uno va a lo suyo dependemos de nosotros, y tenemos que ser capaces nosotros de entender todo lo que está ocurriendo, para entender que nadie viene aquí a regalarnos nada", sino que "vienen a desarrollar proyectos porque entienden que este es un lugar idóneo de cara al mundo nuevo que se ha abierto", mientras que, en materia energética, en la última planificación eléctrica aprobada en 2021 el que Extremadura sea la comunidad "mejor tratada" no es fruto "de la casualidad" sino de que "teníamos los deberes hechos" y "agotada" la capacidad de evacuación.