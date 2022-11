Vara entiende los ceses en Renfe por la "suma de desvergüenzas acumuladas"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que los ceses de este miércoles en Renfe son "consecuencia de los errores" de una "suma de desvergüenzas acumuladas", y ha asegurado que "cuando se comenten errores tiene que haber responsables, se ha asumido, ha entendido la empresa que ese es el nivel de responsabilidad que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es que no vuelvan a ocurrir nunca más".



Así lo ha manifestado este jueves preguntado por los medios de comunicación antes de la inauguración del primer taller de Europa de transformación de vehículos a hidrógeno de la empresa Grupo Colendus S.L, en el Polígono Industrial de Lobón (Badajoz).



Para el presidente extremeño, los ceses de los responsables del Servicio Público y Servicios Comerciales de Renfe este miércoles tras una nueva incidencia registrada en el tren Alvia 730 el Día de Todos los Santos es una "suma de desvergüenzas acumuladas" y lo que tiene que hacer la empresa, ha insistido, "además de cesar a la gente es asegurar que no va a volver a pasar más".



Hay que recordar que este pasado martes decenas de pasajeros se vieron afectados por el hecho de que no había maquinista de reserva para el Alvia 730 habilitado para conducir este tren y fueron derivado a otro del modelo 599, con menos capacidad, por lo que tuvieron que viajar en el suelo y de pie, además de llegar con casi una hora de retraso a su destino.