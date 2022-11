Cs no entiende que, con PGEx "expansivos", extremeños tengan deuda 5.000 euros por persona

La diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Encarna Martín, ha indicado que su formación no entiende que con unos presupuestos "expansivos" y que son los de mayor cuantía de la historia los extremeños cuenten con una deuda de 5.000 euros por habitante.

Martín lo ha calificado de "absolutamente irresponsable" y de "algo que no se merecen los extremeños", recalcando que las cuentas regionales para 2023 "no resuelven los verdaderos problemas de los extremeños" entre otras cuestiones "porque no hay una bajada del IRPF en los tramos más bajos para ayudar a los más vulnerables" contando con 700 millones de euros más.

Asimismo, la diputada de Cs ha destacado los 374 millones de euros de inejecución que la Junta de Extremadura refleja en estos presupuestos al tiempo que ha preguntado "¿cuáles son las partidas que no se van a ejecutar?, ¿cuáles son las partidas que el gobierno autonómico no considera prioritarias para la región?".

Junto con ello, ha señalado irónicamente "¿Saben lo que se puede hacer con 374 millones de euros? Dos hospitales Don Benito-Villanueva de la Serena, una autovía Cáceres-Badajoz, dos fases del hospital de Cáceres, 4 rondas sur de Badajoz, 8 facultades de medicina, 30 institutos o 40 colegios, 18 centros de salud, o 3.500 sanitarios o 5.000 maestros más, todas cosas que no necesitamos en Extremadura".

Por otra parte, la diputada de la formación liberal ha indicado que no se ve por ninguna parte la subida salarial del 2% prometida a los empleados públicos y de la que la Junta debe "11 meses del año 2020" por lo que ha exigido al gobierno de Fernández Vara que "cumplir con ese compromiso".

También ha criticado la subida de 15.000 euros a UGT y a la CREEX "cuando el resto de sindicatos han contado con una menor subida", expresentado que ésto es algo que pasa año tras año, "mientras sus agentes sociales de cabecera están bien nutridos al resto los discriminan".

Por otra parte, Martín ha calificado de "totalmente insuficiente" los fondos que la Junta ha destinado a los bancos de alimentos de Cáceres y de Badajoz "y más con la situación tan difícil por la que están pasando las familias extremeñas".

Ha lamentado que "anunciamos que nuestra formación va a presentar dos enmiendas parciales para aumentar ese presupuesto. Hay que recordar que ya en el mes de septiembre los bancos de alimentos de ambas provincias señalaban que la demanda de comida había aumentado considerablemente y estaban pasando por una situación difícil en cuanto a abastecimiento".