Junta apunta al presidente Renfe si no se aclara responsable del último incidente de Alvia

Así, lo ha advertido la consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta, Leire Iglesias, recalcando que eso se traduce en dimisiones o ceses,

Iglesias ha mantenido una reunión con los coordinadores del servicio para pedirles "explicaciones de lo sucedido" y, tras escucharles, "esa incidencia sigue sin tener ningún tipo de justificación".



Para la consejera, "no parece razonable que después de haber hecho una inversión millonaria y haber adecuado unos vehículos para prestar el servicio, se produzca una circunstancia de que el relevo de la persona que tenía que prestar la conducción del tren no tuviera la habilitación para circular por la vía. Esto no tiene justificación, es de todo punto inexplicable".



Según Iglesias, "no solo vale con pedir disculpas por parte de Renfe, sino que exigimos que se tomen las responsabilidades respecto de las personas que no hicieron adecuadamente la grafía de maquinistas", algo que "o sabemos hoy quien es el responsable o la máxima autoridad en Renfe, su presidente, será la que tenga la responsabilidad".



La consejera ha subrayado que, desde Renfe, insisten en que lo ocurrido ha sido fruto de "un error humano", al no tener el maquinista que debía dar el relevo a otro conducto, la correspondiente habilitación para conducir un Alvia 730.

Ha denunciado que, "cuando se presentó la persona que tenía que hacer la sustitución del maquinista no tenía la habilitación para llevar el Alvia 730 y decidieron sacar el 599 y ofrecer trenes y autobuses, pero es un error grave".



Sobre si al hablar de responsabilidades se refiere a dimisiones o ceses, ha sentenciado: "evidentemente" pues, "no puede ser que se haya hecho una inversión sobre infraestructuras, vehículos, pero no sobre capital humano, y alguien tiene que asumir la responsabilidad".

Cabe matizar que, la solución ofrecida por Renfe en este último incidente fue la de habilitar un tren con menor capacidad, por lo que muchos viajeros tuvieron que sentarse en el suelo o ir de pie, al margen de producir un considerable retraso del viaje.