Yolanda Díaz asegura que Extremadura debe apostar por un desarrollo sostenible

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que Extremadura debe apostar por un modelo de desarrollo económico y social respetuoso con el medio ambiente y que ponga en valor el sector primario, por lo que no tienen cabida proyectos como el del macrovertedero en Salvatierra de los Barros (Badajoz) o el de la mina de litio en la Sierra de la Mosca de Cáceres.



Así, ha mostrado su alegría por que se haya abandonado el proyecto del macrovertedero porque, a su juicio, "ponía en riesgo los valores medioambientales".

"Pienso que no podemos caminar hacia esos modelos productivos", ha subrayado, al tiempo que ha valorado el "aprendizaje de que la ciudadanía, cuando tiene razones y se organiza, avanza en sus derechos", en alusión a las protestas de los vecinos de la comarca que se oponían a este proyecto.



"Por lo tanto, hay que darle la enhorabuena a la ciudadanía que ha conseguido que este proyecto no salga adelante", ha enfatizado antes de visitar en la localidad cacereña de Sierra de Fuentes una quesería artesanal en la que ha mantenido un encuentro con los productores de la zona que apuestan por un "modelo de producción sostenible, ecológica, transversal y de enorme importancia para nuestro país", ha dicho.



Al ser preguntada por el proyecto de la mina de litio que se quiere construir en la Sierra de la Mosca cacereña, a escasos kilómetros de donde se encontraba, ha insistido en que el modelo de desarrollo de una CCAA debe pasar por proyectos que respeten el medioambiente, que sean combinables con la salud pública y que "no sean solo extractivos porque lo que hacen después es deteriorar territorios que luego abandonan y no son compensados en las comunidades en las que se insertan".



"Creo que el modelo de desarrollo en términos medioambientales, económicos y sociales no pasa por aquí", ha subrayado Díaz, que se encuentra este viernes visitando Extremadura en el marco de su proyecto político 'Sumar' para recabar propuestas de la ciudadanía.



Así, ha señalado que "Extremadura ha sido demasiadas veces una de las Comunidades Autónomas más abandonadas de nuestro país", por lo que ha venido a escuchar y conocer los problemas "reales" de la región de cara a conformar ese futuro proyecto político.



"Hemos de llegar a acuerdos con una producción que no es intensiva sino extensiva, que genera valor, puestos de trabajo, calidad de vida y se integra en el territorio porque es artesanal y local", ha dicho en declaraciones a los medios, en las que ha añadido que España debe caminar hacia este tipo de modelo porque la mayoría del tejido productivo son pequeñas empresas y autónomos.



En la visita a la Quesería Artesana Carrasco de Sierra de Fuentes, ha estado acompaña con la eurodiputada de Unidas Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop, y la secretaria regional de la formación en Extremadura, Irene de Miguel.



En su intervención, ha insistido en que el modelo productivo que representa la quesería que ha visitado asienta población al territorio, por lo que ha abogado por "hacer un pacto con el sector primario porque es fundamental en Extremadura y en el conjunto del país y tiene futuro y debemos de volcarnos en él".



"Merecen atención y que pongamos en práctica las recomendaciones que me hagan llegar", ha dicho Díaz, que recogerá "críticas y necesidades" de los pequeños productores extremeños porque "este modelo no se está apoyando de manera fuerte desde de las administraciones públicas", ha señalado por lo que ha apostado por resolver las necesidades del sector primario y poner en valor la agricultura y la ganadería.



Por su parte, el dueño de la quesería David Carrasco ha agradecido a Yolanda Díaz su visita para hacerle llegar el "sentir de los pequeños productores artesanos de campo y especialmente del mundo del queso", por lo que ha deseado que sean unas jornadas productivas para el sector primario.



Yolanda Díaz ha insistido en que viene a Extremadura a recoger propuestas, por lo que ha invitado a todos los que quieran a acercarse esta tarde al Museo de Arte Romano de Mérida a las 18,00 horas para aportar sus ideas.