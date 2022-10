Vara admite que se atraviesa "un momento especialmente duro por la falta de médicos"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara y la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, se han pronunciado de esta forma este viernes en el pleno de la Asamblea de Extremadura, a raíz de una pregunta de la dirigente popular sobre la respuesta de la Junta de Extremadura "a las demandas y protestas crecientes de los profesionales y los pacientes ante el deterioro de la sanidad extremeña".



En la formulación de su pregunta, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha aludido a un informe del Ministerio de Sanidad, según el cual "las listas de espera en Extremadura son de las peores" de todo el Sistema Nacional de Salud, lo que está provocando además un incremento de las reclamaciones debido a las listas de espera.



"Estamos conociendo todos los días situaciones complicadísimas y denuncias en cada punto de nuestra comunidad autónoma" ante la situación de la sanidad, ha lamentado Cristina Teniente, quien ha añadido que tiene "más dinero y más recursos que nunca, y peores resultados que nunca".



Cristina Teniente se ha hecho eco en su intervención de las quejas de sindicatos médicos, que aluden a la "grave situación" de los facultativos de Atención Primaria provocada por la "pérdida de calidad asistencial", que están "provocando plantillas absolutamente mermadas por la falta de planificación y gestión" del SES.



Ante esta situación, la presidenta del Grupo Popular ha señalado que se trata de "una cuestión pura de gestión", por lo que ha instado al presidente extremeño a "escuchar a los profesionales que se manifiestan en la puerta de los hospitales, y a los pacientes que se manifiestan en los pueblos", ya que "nos estamos jugando la vida".



Teniente ha señalado que existe "una preocupación, sobre todo de una población rural envejecida en entornos aislados, donde no llegan los médicos", por lo que en multitud de localidades "están pidiendo soluciones y medidas absolutamente urgentes, porque sin médico, un centro de salud no es un centro de salud", ante lo que ha reclamado "medidas urgentes", ha dicho.



VARA ADMITE QUE "LA SITUACIÓN ES DIFÍCIL"



Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura ha admitido que "la situación es difícil", ya que el Sistema Nacional de Salud "ha tenido que vivir una situación para la que no estaba preparada", como es la pandemia, ya que "no estaba preparado para cambiar la manera de enfrentarse a la demanda de la ciudadanía en relación con la salud".



Una situación que ha provocado en el conjunto del país y de Europa, según ha relatado Fernández Vara, "un crecimiento exponencial de la demanda post Covid, si es que el Covid se fue, ya que todavía hoy hay 70 personas ingresadas, y por tanto sigue formando parte de nuestras vidas".



Ante esta situación "hay que reaccionar con recursos", ha resaltado el presidente extremeño, quien ha señalado que con respecto al año 2015, cuando el PSOE volvió al gobierno de la Junta de Extremadura, en la actualidad "hay un 60 por ciento más de prespuesto en sanidad del que había entonces, en Atención Primaria se gasta un 53 por ciento más, y en recetas, un 77 por ciento más".



A pesar de este incremento "sigue habiendo dificultades", sobre las que el presidente extremeño ha asumido "la responsabilidad de poderlo resolver", respecto de lo que ha considerado que "una parte de la solución puede estar en nuestras manos, y otra parte puede estar en qué sanidad queremos tener en España", para lo cual "probablemente hagan falta más recursos".



En cualquier caso, Fernández Vara ha reafirmado que "hoy en Extremadura sigue siendo una verdad que las listas de espera se resuelven, no en función de las cuentas corrientes, sino en función de las necesidades clínicas que la gente tiene".



El presidente extremeño ha lamentado que la presidenta del Grupo Popular "espiga solo lo que le interesa" en los datos, tras lo que se ha mostrado "dispuesto a hablar de nuevo con los sindicatos médicos" de asuntos como la paga extraordinaria, las 35 horas, la carrera profesional o de las libranzas.



Finalmente, Fernández Vara ha admitido que se atraviesa "un momento especialmente duro por la falta de médicos", y ha considerado que en 2012 "si en lugar de reducir el número de MIR en España se hubieran incrementado, ahora no faltarían los 3.000 médicos que faltan, o los 100 que nos faltan en Extremadura".



Así, ha avanzado que "este año la oferta MIR ofrecerá muchos más médicos de los que nunca en la historia se ofrecieron en España, ese es el camino", algo que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado y en los Presupuestos de Extremadura, a los que el PP "va a votar en contra".