Unidas rechaza enmienda de PP y Cs porque plantear bajada de impuestos es un "disparate"

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada conjuntamente por PP y Cs al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2023 por considerar que el planteamiento de bajada de impuestos que contempla es, en el contexto actual, un "disparate".



En su intervención en el Pleno de la Asamblea de este jueves, Macías ha señalado que esta enmienda a la totalidad forma parte del guión establecido para unos presupuestos que son los últimos de la presente legislatura, en la que cada grupo trata de exponer "los mensajes que más le interesan" de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.



Así, mientras que Unidas por Extremadura se centra en un cambio en el modelo productivo de la región, PP y Cs se centran en la reclamada bajada de impuestos, y el PSOE en destacar la gestión de su gobierno en los últimos años.



Macías ha contextualizado asimismo el debate en el final de una legislatura marcada por la pandemia, y en medio de una crisis inflacionista provocada por la guerra en Ucrania y por la escasez de combustibles fósiles.



Asimismo, ha reconocido que el Ejecutivo regional ha atendido la demanda trasladada el año pasado respecto a que se reuniera con el conjunto de las fuerzas parlamentarias antes de presentar el borrador de las cuentas.



Macías se ha centrado en su discurso en analizar las causas de la inflación, y especialmente en la respuesta ofrecida por los bancos centrales y los gobiernos. En este contexto, ha criticado que PP y Cs no aborden en su enmienda a la totalidad, en la que reclaman una bajada de impuestos --en concreto los dos primeros tramos del IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales-- para ayudar a los ciudadanos a afrontar la subida de precios, pero sin embargo "no digan nada de que el mercado no funciona".



Un mercado de libre competencia que no consigue por sí mismo que los precios se estabilicen, ha señalado, mientras que las grandes empresas están recaudando "beneficios extraordinarios", al igual que ocurre con la banca, sobre lo cual "ustedes no dicen nada".



Ante estos beneficio, les reprocha a los proponentes que no reclaman una subida de sueldos para afrontar el aumento de la cesta de la compra o los gasto de vivienda, sino que se centren "solo en que bajen los impuestos... de algunos", ha añadido,



En esta línea, se ha referido a que "incluso les parece mal la subida de las pensiones" por tratarse de una medida electoralista, cuando en realidad este acuerdo del gobierno de coalición, al igual que la subida del SMI, beneficia en mayor intensidad y en número a los extremeños que la propuesta de bajada de impuestos que, además, tal y como está planteada, "beneficia más a los que más cobran que a los que menos ganan", ha dicho Macías.



El diputado de Unidas por Extremadura ha valorado también que la Junta de Extremadura, aunque "tarde", haya reorientado su política presupuestaria, en la línea de la respuesta del conjunto de la UE a la crisis de la pandemia, que es contraria a la austeridad por la que se apostó tras la caída del sistema financiero en 2008.



Por todo lo anterior, ha remarcado que "no hay margen para las políticas neoliberales y para bajadas masivas de impuestos", porque, ha advertido, "las cosas se van a poner más difíciles", y en este punto ha recordado los intentos de aplicar este tipo de medidas, como el caso del Reino Unido



Para Macías, resulta "imposible" que se tomen en serio las propuestas que están haciendo, porque "no son coherentes" ni con sus propios principios.



Por todo ello, y aunque reconoce que está de acuerdo en cuestiones que contempla la enmienda en cuanto al diagnóstico de la situación en la que se encuentra Extremadura, su rechazo viene motivado porque la solución pasa únicamente por una rebaja de impuestos, lo cual considera que es "un absoluto disparate".



SISTEMA DE ALERTA



Cabe destacar que durante su intervención, Macías se ha visto interrumpido en varias ocasiones por el revuelo ocasionados por las alertas que han sonado en los dispositivos móviles de algunos diputados extremeños, que se enmarca en la jornada de pruebas de un nuevo sistema con el que colabora el 112 de Extremadura.



Entre risas, el propio Macías ha señalado que esperaba que no fuera una alerta emitida por encontrarse un comunista hablando en el parlamento regional. Asimismo, el propio vicepresidente de la Cámara, el socialista Miguel Ángel Morales, ha bromeado al decirle que se trataba de un "boicot" a su discurso.