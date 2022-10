CCOO defiende que los salarios "se pueden y deben subir"

Ep.



La secretaria de Acción Sindical y Empleo de la confederación sindical de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente, ha defendido que los salarios "se pueden" y "se deben de subir" y ha advertido que si los empresarios no lo hacen están apostando por la recesión económica de este país y, además, "por una situación de conflictividad" que, como ya se ha visto este año, se ha incrementado de una manera "exponencial".



Por eso, el día 3 de noviembre en Madrid van a hacer una manifestación "potente" y "de fuerza sindical para que los empresarios entiendan que el camino es la negociación y si no quieren negociación tendrán movilización", según ha señalado en declaraciones a los medios acompañada de la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, para informar sobre el Consejo Regional del sindicato.



Un consejo que se celebra este martes en la sede del sindicato en Badajoz y en el que, como ha explicado, quieren profundizar en la situación de la negociación colectiva, en unos momentos donde "tener buenos convenios es más necesario que nunca teniendo en cuenta la inflación que tenemos", al hilo de lo cual desde Comisiones están "convencidos" de que se pueden subir los salarios.



Al mismo tiempo, ha considerado que se ha demostrado en todos aquellos sectores que, tras un periodo "importante" de movilización y de huelgas, han tenido convenios "muy dignos" y que se aproximan al porcentaje de la inflación, así como que los salarios se pueden subir y "si los empresarios por lo que optan es por generar el conflicto social, pues tendrán conflicto social".



En este sentido, la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo ha destacado que no es la primera movilización que van a hacer la del día 3 de noviembre "pero sí va a ser una movilización muy relevante", ha continuado, para avanzar que van a "ocupar" Madrid para poner de manifiesto que la negociación colectiva "tiene que adaptarse a la situación que estamos actualmente viviendo".



Al respecto, ha matizado que no lo dice CCOO, sino el informe del Banco de España que publicaba recientemente y donde venía a testificar que esta situación originada por la guerra de Ucrania y por la crisis de la inflación "no estaba teniendo ninguna repercusión en la tasa de beneficios de las empresas", las cuales mantienen sus tasas de beneficios; sobre lo que ha sumado que "incluso" dice el Banco de España que hay "muchas" empresas que han mejorado su situación económica y su situación de beneficios.



De este modo, Vicente ha insistido en que la negociación colectiva es la herramienta que tienen para "repartir" ese margen de beneficios que las empresas están teniendo en un momento en el que los trabajadores "estamos pasando una situación crítica en relación a la subida de los salarios", sobre lo que ha remarcado que la subida de los salarios es "fundamental" y "no solamente por una cuestión de justicia social" de que los trabajadores "no podemos volver a cargar sobre nuestras espaldas una devaluación generalizada de los salarios como sucedió en la crisis anterior".



Asimismo, ha recalcado que además de ser "una cuestión de justicia social" es "una cuestión de país", en relación a lo cual que los organismos internacionales han rebajado las previsiones de crecimiento, no solo para España sino para el conjunto de la Unión Europea, de manera tal que "cuando la crisis es generalizada, solamente se puede hacer frente a esa situación a través de la demanda interna, efectivamente del consumo de las familias, de los hogares y también de aquellas personas que tienen una situación más precaria en el mercado de trabajo".



Por eso, ha apuntillado, además de pedir que hay que subir los salarios "para evitar una recesión económica en nuestro país", se tiene también que subir el salario mínimo interprofesional y "no solamente en línea con el 60 por ciento del salario medio, como tenemos comprometido con el Gobierno". En este sentido, ha hecho hincapié en que hay que tener en cuenta la situación de la inflación y en que "subir los salarios en estos momentos es apostar por la economía de nuestro país y es apostar por el mantenimiento del empleo".



ENCARNA CHACÓN



Por su parte, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón ha explicado a los medios que en este Consejo Regional, el máximo órgano de dirección del sindicato, se va a abordar el estado de la negociación colectiva y la movilización prevista en Madrid para el día 3, y que para ello les va a acompañar la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo Mari Cruz Vicente, para "impulsar y reforzar estas estrategias movilizadoras", porque "en definitiva la motivación que tienen es acercarnos a lo que es la justicia social también en el ámbito de la negociación colectiva".



Para Chacón, "no puede ocurrir que en esta crisis los paganinis" sean "de nuevo la clase trabajadora como ya ocurrió en el 2008", y aunque "es verdad" que el Estado está poniendo medios desde el punto de vista social para "amortiguar" los efectos de la crisis, también "es cierto" que los trabajadores están recibiendo unas retribuciones "indignas en términos generales en la negociación colectiva", porque no se tiene un acuerdo marco que ampare lo que son los procedimientos en cuanto a la regulación de las retribuciones en todos los convenios colectivos.



De igual manera, ha aseverado que los empresarios "ganaron con la crisis de 2008" y "siguen ganando" con la crisis que se está teniendo desde la pandemia y las posteriores crisis económicas debido fundamentalmente a la guerra o la subida "desproporcionada" de los precios, al tiempo que ha abundado en que la movilización del día 3 va a ser para decirle al empresariado "basta ya": "basta ya de enriqueceros, basta ya de plantear las posibles pérdidas que tuviereis en los costes a los precios definitivos, que es lo que los ciudadanos y la clase trabajadora estamos pagando".



También ha señalado que los empresarios tienen que ser "corresponsables" con la crisis que se está viviendo y, como en otros países ha ocurrido, que esas pérdidas también sean ellos los que las asuman. "Por eso es imprescindible ese pacto de rentas con el Gobierno donde la situación que tenemos en este momento no la paguemos solo la clase trabajadora", ha reiterado Encarna Chacón, que ha precisado que en Extremadura la negociación de los convenios "tampoco van bien".



Según ha concretado, tienen 16 convenios todavía sectoriales sin negociar, y la subida salarial media está en torno al 2,41 por ciento cuando el IPC está ya en torno al 9,4 por ciento, ante lo cual ha insistido en que se van a movilizar, y le van a "plantar cara" al empresariado para que "de una manera definitiva asuma esas responsabilidades".



Finalmente, ha querido hacer una llamada de atención "a esos partidos que dicen que se bajen los impuestos" al subrayar que "lo que están diciendo de nuevo es los empresarios iros de rositas, pagad menos, la gente que tiene más poder adquisitivo pagad menos, porque en definitiva será el Gobierno el que tenga que poner los fondos".



"Y con eso ¿qué se persigue? ¿De nuevo políticas de ajuste? De nuevo políticas restrictivas que penalizarán a a la clase trabajadora", ha sostenido Chacón, que ha concluido que "responsabilidad social" es lo que le están demandando a los empresarios con esa "gran" movilización del 3 de noviembre en Madrid.