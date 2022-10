Guardiola tiende la mano a Vara para que la gigafactoría sea "realidad"

Ep.



La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha tendido la mano al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para que la gigafactoría de baterías para automóviles proyectada en Navalmoral de la Mata (Cáceres) sea una "realidad" pero ha lamentado que sigue sin recibir su llamada.



Así, y a preguntas de los medios en una rueda de prensa en Mérida por la posibilidad de que el proyecto quede finalmente fuera del Perte VEC, la 'popular' ha apuntado que a ella ya no le sorprende "nada".



"A mí no me sorprende nada, ni los retrasos, ni los anuncios, ni la caída de los anuncios, a mí me entristece. Yo creo que es importantísimo que juntos luchemos para que la gigafactoría sea una realidad", ha aseverado.



De esta forma, ha lamentado que, cuando el presidente de la Junta, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participan en Navalmoral de la Mata en un acto "vendiendo la importancia" que tienen los fondos del Perte y asegurando que se iba a estar dentro porque eran unos "pequeños problemas técnicos" los que no lo permitían y, finalmente, los extremeños se encuentran con "todo lo contrario", se frustran y acaban "no creyendo nada".



Por ello, María Guardiola ha insistido en que el PP seguirá como "alternativa de gobierno" y como "partido serio" a la hora de tender la mano a Fernández Vara para que este proyecto industrial sea una "realidad", aunque ha lamentado que sigue sin recibir llamada del presidente de la Junta.