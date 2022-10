PP y Cs presentan enmienda totalidad a PGEx 2023 con rebaja fiscal como "clave de bóveda"

Ep/Rd

Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos en la Asamblea han registrado este viernes, por segundo año consecutivo, una enmienda a la totalidad conjunta al Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2023, en la que piden la devolución de las cuentas elaboradas por el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara al considerar que no atienden a la "Extremadura real".



Cabe señalar que, se trata de una enmienda a la totalidad que, además, está sustentada en una cuestión que ya ha venido protagonizando el debate durante el proceso de diálogo abierto por la Junta con las fuerzas de la oposición para tratar de acordar las cuentas, y que no es otra que la reclamada bajada de impuestos.



La presidenta del PP, María Guardiola, ha señalado que esta es la verdadera "clave de bóveda" de la enmienda a la totalidad a unas cuentas en las que el gobierno regional no ha incorporado su propuesta de rebajar los dos primeros tramos del IRPF y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.



Mientras, el líder de Ciudadanos en la región, David Salazar, ha señalado que este era el momento para Extremadura para acometer una rebaja fiscal que es posible, ha señalado, gracias al "exceso" de recaudación por inflación, pero que el gobierno socialista de Vara ha sustituido por un "raquítico recorte" de las tasas y precios públicos.