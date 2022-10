Vara vaticina que Extremadura "está ante su gran oportunidad"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha subrayado este jueves que ante los retos y desafíos que se están produciendo en el mundo, en Europa y España, la Comunidad Autónoma "está ante su gran oportunidad".

Así pues, durante su intervención en la inauguración del curso de verano-otoño de la Universidad de Extremadura (UEx) ‘Nuevos retos y desafíos para Extremadura. Modelos de Desarrollo’, que ha tenido lugar en la Biblioteca de Extremadura en Badajoz y al cual también ha asistido el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que en un momento como este, en el que tenemos por delante desafíos que no nos habían ocurrido nunca, "absolutamente en paralelo y como consecuencia del propio desafío se están produciendo oportunidades como no se habían producido nunca".

En este sentido, el máximo mandatario extremeño ha explicado que entre los desafíos más importantes se encuentra el cambio climático, el precio de la energía o que con la pandemia de la Covid-19 y ahora con la invasión de Rusia a Ucrania "nos dimos cuenta de que no teníamos soberanía energética, industrial ni agraria".

"No somos soberanos ni en la parte energética, ni agraria, ni industrial", ha continuado Fernández Vara, ya que se había cedido "a sabiendas que las cosas no se iban a otros países porque fueran energéticamente superiores" que al final lo han sido, sino porque tenían la mano de obra más barata ya que son países no democráticos y donde no se respetaban los derechos humanos y la producción era más barata "y eso lo asumimos y lo aceptamos".

Igualmente, el presidente extremeño ha afirmado que debemos recuperar la soberanía industrial y para eso hace falta que las industrias que estaban fuera estén aquí, tenemos que recuperar la soberanía energética y necesitamos producir la energía aquí y es más barata y necesitamos recuperar la soberanía agraria.

"Esa es la gran oportunidad que Europa y España sean soberanos en esos aspectos", ha aseverado el presidente autonómico, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En relación con lo anterior ha destacado que para recuperar esta soberanía la región está "muy bien colocada" ya que en los problemas del mundo todas las soluciones apuntan hacia los mismos sitios.

Asimismo, Fernández Vara ha indicado que se abre delante de nosotros el mayor abanico de oportunidades que se abrió nunca en la historia y es por ello que "nuestra generación está ante la mayor responsabilidad que ha tenido nunca, porque si no se aprovechan esas oportunidades es el gran fracaso o el mayor de los fracasos de eso se trata y de aprovechar todo lo que está ocurriendo en el mundo".

El jefe del Ejecutivo regional ha reiterado que "nos hemos encontrado que el mundo, Europa y España tienen un problema y nosotros tenemos la solución", ya que hay una revolución silenciosa de búsqueda de alternativas energéticas en el mundo y "nosotros tenemos el petróleo del siglo XXI que es el sol".

Por último, el presidente de la Junta de Extremadura ha destacado que el reto más importante que tiene la región es aprovechar todo "lo que tenemos aquí" y entre otras cuestiones hay que capacitar a las personas, dotar a la formación profesional de todo el contenido que tiene o lograr la conectividad 5G en el conjunto de Extremadura.