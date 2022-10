La Junta estima un incremento de 49 millones de euros en la nueva PAC

La Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio ha avanzado una estimación de 49 millones de euros de incremento en las ayudas a la Política Agraria Comunitaria (PAC), entre la nueva ayuda básica a la renta, el pago por jóvenes y el redistributivo.

Así lo ha explicado este viernes el director general de la PAC, Javier Gonzalo, durante su comparecencia en la Comisión de Agricultura de la Asamblea extremeña, donde además ha añadido que "la cuantía global va a depender del pago por ecorregímenes, ya que es voluntario y depende de si los y las profesionales del campo lo solicitan o no, o realicen estas prácticas o no, pues vendrá más dinero, o vendrá menos si al final no se piden".

Por ello, ha resaltado que Extremadura se ha convertido en la primera comunidad autónoma en realizar cursos de formación sobre los ecoesquemas para informar a las asociaciones agrarias y profesionales del sector agro extremeño, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Asimismo, el director general ha querido resaltar que "cuando hablamos de la PAC hablamos de sostenibilidad económica, social y medioambiental, y de esto Extremadura sabe mucho y tiene mucho que decir, porque sus agricultores y ganaderos son quienes cuidan el medioambiente como así lo demuestra la historia y la trayectoria".

A su vez, Gonzalo ha incidido en que la nueva PAC es muy buena reforma para Extremadura, donde están "preparados para solicitar los ecorregímenes, los sectores más importantes, la ganadería extensiva, el sector del tomate de transformación, el arroz, todos han incrementado sus importes, y, por todas estas razones, valoramos muy positivamente esta PAC y su aplicación en Extremadura, fruto de un serio trabajo realizado junto con el Ministerio", ha añadido Gonzalo.

Igualmente, durante el transcurso de su intervención, el director general ha reafirmado que la Junta de Extremadura ha trabajo con claridad y transparencia, y que ha contado en todo momento con la participación de aquellas entidades que tienen representación, como las cooperativas o los agentes que intervienen en el medio rural, en la definición del Plan Estratégico para la PAC 2023- 2027.