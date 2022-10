Vara asegura que la tramitación del macrovertedero en Salvatierra será "muy exigente"

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la tramitación pública a la que se someterá el proyecto de construcción de un macrovertedero en la localidad pacense de Salvatierra de los Barros será "muy exigente", y si no se cumple "estrictamente" la ley, no habrá proyecto.



"Vamos a ser enormemente exigentes y, si no cumple todas las garantías no habrá proyecto, eso es así de claro y hay que plantearse que si excede de lo que es asumible por las leyes no habrá proyecto, pero lo que no podemos es a priori como administración descartar o aceptar un proyecto según nuestras opiniones", ha recalcado el jefe del Ejecutivo extremeño.



Fernández Vara ha defendido la transparencia de todo lo relativo a este proyecto, al tiempo que ha recordado que ha sido la Junta de Extremadura la que lo ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) para que se abra ahora un periodo de alegaciones y "todo el mundo" pueda dar su opinión al respecto.



En relación a esto, ha calificado de "chocantes" los posicionamientos de algunos partidos políticos cuando hablan de "oscurantismo", ya que el proyecto ha sido publicado en el DOE para que se abra "una masiva participación de todos y una masiva puesta de alegaciones", ha dicho.



"Que nadie dude de que, por encima de cualquier otra consideración, está la defensa de los intereses generales, de la legalidad y todo lo que representa acompasar el progreso y el desarrollo con el bienestar de la ciudadanía", ha sentenciado el presidente extremeño este viernes al ser preguntado por este asunto minutos antes de participar en Cáceres en el vigésimo aniversario del plan regional de cuidados paliativos.



Fernández Vara ha indicado que un país desarrollado, próspero y equitativo es aquel que distribuye armónicamente el desarrollo industrial, y "en eso estamos", ha dicho, pero a renglón seguido, ha puntualizado que "esto tiene sus consecuencias y tenemos que ser muy capaces de entender que en el futuro habrá residuos de baterías, de placas fotovoltaicas, y hay que saberlo procesar, por lo que hay que saber ver la cara amable de todo el desarrollo y también la cara menos amable".



RECHAZO CIUDADANO



"En definitiva, en este caso, yo soy el responsable de garantizar que la inquietud de toda esa ciudadanía se torne en certidumbre", ha defendido, mientras ha explicado que él se pone a la cabeza de la manifestación "siempre y cuando entiendan que la ley es la ley, y hay que hacer que se cumpla". "Lo fácil es decirle todos los días a la gente todo lo que quiere oír, pero eso no es lo que un gobernante, que tiene que actuar como un buen padre de familia, tiene que hacer porque nosotros tenemos que hacer que se cumpla la ley", ha insistido.



A la pregunta de cómo valora las protestas ciudadanas y el rechazo que este proyecto ha suscitado en la zona, el presidente de la Junta de Extremadura ha dicho que son "comprensibles" y las respeta, pero ha incidido en que "toda esta tramitación pública es para que la gente se pueda posicionar y no como antes, que las cosas no se hacían así, y cuando la gente se daba cuenta, las cosas ya estaban hechas".



"Además, la gente piensa que cuando alguien accede a una responsabilidad política se pone del lado solo de la institución y no de la ciudadanía, y yo soy el presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, por lo tanto, estoy con los extremeños y extremeñas y no solo con la Junta, que es un instrumento que nos pertenece a todos porque es la administración pública, pero yo me siento mucho más cerca de la ciudadanía que de cualquier otra cosa; todos los días lo tengo muy claro y nunca he perdido esa referencia y por eso, no solo entiendo las protestas, sino que creo que hacen lo que procede", ha subrayado.



Respecto a su opinión sobre este proyecto, Vara ha respondido que "no" es su posicionamiento lo que cuenta, y ha reprochado a "algunos" políticos que, a juzgar por sus declaraciones, si estuvieran en su lugar sí obrarían según su opinión.



"Debe primar el cumplimiento estricto de la legalidad, que es lo que vamos a exigir por encima de todo", ha añadido, al tiempo que ha insistido en que "todos los partidos políticos que se están pronunciando lo están haciendo porque la Junta de Extremadura ha hecho público el proyecto y lo va a someter a una exigente tramitación pública que va a ser conocida por todo el mundo, y todo el mundo podrá dar su opinión y sus posiciones y eso es la transparencia, que es una esencia de la democracia".



"Vamos a ser muy exigentes con este proyecto, como con todos, porque las opiniones de quienes estamos en las responsabilidades son importantes hasta que tienes que aplicar la ley y entonces es mucho más importante la ley", ha recalcado.