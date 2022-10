Don Benito y Villanueva reciben 2,5 millones para tener un servicio único de bus urbano

Ep.



Don Benito y Villanueva de la Serena contarán con un servicio único de transporte urbano antes incluso de que se materialice su fusión en 2027, que contará inicialmente con cuatro líneas que interconectarán ambos cascos urbanos y cinco autobuses que utilizaran un sistema de propulsión no contaminante.



Este primer gran proyecto único para la futura ciudad será una realidad probablemente en 2024, es decir, tres años antes de que ambos municipios formen una entidad jurídica única, gracias a que el nuevo servicio será gestionado por la Mancomunidad Don Benito-Villanueva.



Un servicio que beneficiará a los ciudadanos de ambos municipios para la cual han recibido una subvención de 2,5 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana incluida en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023.



Este anuncio lo han compartido en una rueda de prensa los alcaldes de Don Benito, José Luis Quintana, y Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, en la que este último ha destacado que tras la consulta del pasado mes de febrero y un "intenso" y "discreto" trabajo a través de las comisiones que trabajan en el proceso de cara a 2027, y de muchas reuniones interministeriales, los "frutos" de este proceso conjunto "empiezan a llegar de forma palpable".



De esta forma, el edil villanovense ha sostenido que la ciudadanía irá poco a poco conociendo "realidades" como esta con las que van a "empezar a ver los beneficios de la fusión".



UN "VERDADERO" BUS URBANO



Con respecto a este proyecto de movilidad, ha detallado que se viene trabajando en el mismo incluso antes de la propia consulta, pues consideraban un gran paso en beneficio de los ciudadanos de ambos municipios poder contar con un "verdadero bus urbano".



Cabe destacar que actualmente hay una línea de bus que conecta ambos municipios gestionada por la Junta de Extremadura, que desaparecería con este nuevo proyecto propio de las ciudades que, como en el caso de la futura Vegas Altas, cuentan con más de 50.000 habitantes.



La apuesta por un transporte común se fundamenta, tal y como ha explicado Gallardo, en que es un servicio que "hace comunidad, que los vecinos se sientan partícipes de un proyecto común", pues podrán moverse por distintos barrios de ambos cascos urbanos "como si una ciudad única fuera", ha dicho.



El proyecto se sustenta en un estudio realizado por una empresa de asistencia que se adjudicó el concurso convocado para analizar las posibilidades de este bus urbano conjunto.



Gallardo ha mostrado su satisfacción por que este sea el primer gran proyecto común que nace de la fusión, al tiempo que ha destacado que llegará "como la ciudad", con toda la tecnología y los avances del tiempo en el que se crea, con "frecuencias razonables, acordes a las necesidades de los ciudadanos", y además será "sostenible", pues los autobuses utilizará un sistema de combustión que no contamine, que será "absolutamente respetuoso con el medio ambiente".



En cuanto a los plazos, ha señalado que la inversión se ejecutará a través de la mancomunidad a lo largo de 2023, año en el que se desarrollará el servicio y su fórmula de gestión, por lo que considera "difícil" que pueda entrar en funcionamiento antes de 2024.



PROYECTO CONJUNTO



Por su parte, José Luis Quintana ha abundado en la idea de que al tratarse de localidades de menos de 50.000 habitantes no tienen obligación de contar con un servicio público de transporte urbano, pero que consideraban que era un proyecto conjunto que irá en beneficio de todos su habitantes.



Al no ser aún una entidad jurídica única, no pudieron acogerse a las ayudas destinadas a la movilidad incluidas en el programa europeo de recuperación Next Generation, pero gracias al "compromiso" del Gobierno con el proceso de fusión, y a que les considera una ciudad de más de 50.000 habitantes desde que se plasmara el apoyo popular en la consulta del pasado mes de febrero, han podido recibir esta ayuda a través de los PGE que permitirá la adquisición de los vehículos, las marquesinas y la tecnología necesaria para su puesta en funcionamiento.



Un servicio con el que, en resumen, ha señalado, se pretende hacer "más cómoda" la vida de los vecinos de ambas poblaciones, mejorando el tráfico y reduciendo las emisiones contaminantes.



Por otro lado, Gallardo ha puntualizado que este proyecto es "el inicio de lo que está por venir", que se irán anunciado cuando sean realidades. Así, ha avanzado que será la mancomunidad la que irá aglutinando cada vez más servicios durante este "periodo transitorio" hasta que se materialice la ciudad única.



Con respecto a este proceso, ha señalado que todas las comisiones están "muy avanzadas" y que se van cumpliendo los plazos marcados, de modo que una vez que esté preparado el convenio de fusión será aprobado por ambos municipios.



Al respecto, Quintana ha señalado que el trabajo desempeñado en las comisiones está permitiendo resolver todas las dudas que va suscitando el proceso, para lo cual están encontrando la colaboración de la Diputación de Badajoz, la Junta de Extremadura y del Gobierno de España.