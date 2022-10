Junta recibe 132 solicitudes ayuda para adaptar líneas eléctricas peligrosas ante avifauna

La Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura ha recibido un total de 132 solicitudes de ayuda para la adaptación de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna, con un importe solicitado para subvencionar de 7.087.540,78 euros.



Así pues, las líneas eléctricas constituyen uno de los factores "más importantes" de mortalidad no natural para la avifauna. En concreto, las muertes se producen por dos formas, electrocución y colisión, siendo un riesgo "especialmente" para las especies protegidas.



El grupo de aves más afectado por la electrocución es el de las rapaces, que se convierte en una situación "especialmente preocupante" en especies protegidas como el águila imperial ibérica, el milano real, el águila perdicera o el buitre negro que suelen utilizar los apoyos como posaderos. Otras aves, las esteparias y las migratorias gregarias, como las grullas, avutardas y cigüeñas se ven más afectadas por la colisión con cables de tierra y conductores.



Los datos de mortandad registrados en Extremadura, tanto por individuos ingresados en los Centros de Recuperación de Fauna Silvestre, como por estudios específicos realizados por la propia Dirección General de Sostenibilidad, corroboran estos impactos sobre las aves sedentarias y migratorias de la región.



Para minimizar el "gran impacto" que para la avifauna protegida suponen las líneas eléctricas aéreas, la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad publicó en el Diario Oficial de Extremadura el Decreto 35/2022, de 6 de abril, una convocatoria de ayudas para la adaptación de líneas eléctricas peligrosas para la avifauna, enmarcadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y están financiadas con 5.970.685,82 euros procedentes de los fondos Next Generation UE.



Los beneficiarios de estas ayudas pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que ostenten titularidad de las líneas eléctricas especificadas en la Resolución de 15 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Sostenibilidad, por la que se determinan las líneas eléctricas que no se ajustan a las prescripciones técnicas establecidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



FINANCIACIÓN DE ACTUACIONES



Con estas ayudas se financian actuaciones para la adopción de las medidas de protección, como la eliminación de aisladores rígidos, la habilitación de las distancias mínimas de seguridad, la eliminación de elementos de tensión por encima de las crucetas, el aislamiento de elementos en tensión y también medidas de prevención contra la colisión como la Instalación de señalizadores visuales.



De este modo, se financia el cien por cien del importe subvencionable de a aquellas líneas eléctricas peligrosas para la avifauna cuya titularidad recaiga en particulares o empresas que no tengan la consideración de distribuidora eléctrica y el 75 por ciento del importe subvencionable de aquellas líneas eléctricas peligrosas para la avifauna cuya titularidad recaiga en empresas que tengan la consideración de distribuidora eléctrica.



El plazo para la presentación de las solicitudes finalizó el pasado 22 de agosto y se han recibido un total de 132 solicitudes con un importe solicitado para subvencionar de 7.087.540,78 euros. De las solicitudes recibidas, el 6 por ciento se corresponde con Administraciones Públicas con un importe solicitado de 269.078,80 euros, el 63,6 por ciento con distribuidoras eléctricas con un importe solicitado de 5.300.895,92 euros y el 30,4 por ciento, con particulares o empresas que no tienen la consideración de distribuidora eléctrica, con un importe solicitado de 1.517.566,06 euros.



Actualmente el procedimiento de concesión de estas ayudas se encuentra en la fase previa a la instrucción por parte del Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad.