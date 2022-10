Guardiola se compromete a bajar la presión fiscal y cumplir en infraestructuras

Ep.

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, inicia el camino de su objetivo de acceder la Presidencia de la comunidad con un informe que recoge diversas medidas "urgentes" en varios ámbitos, y recopiladas en el primer documento surgido como consecuencia del "proceso de escucha" seguido con diversos sectores desde que accedió al liderazgo de su partido en la iniciativa 'Habla Extremadura'.



Entre otras medidas, Guardiola se compromete a bajar la presión fiscal de los extremeños y a cumplir en materia de infraestructuras pendientes.



El citado documento, no obstante, está abierto a seguir desarrollándose en medidas y en campos de trabajo aún no abordados por Guardiola con colectivo como la Universidad, la innovación o la digitalización de la actividad pública, entre otros.



"Hemos culminado con éxito la primera fase de este 'Habla Extremadura' y ahora vamos a empezar el camino hacia la Presidencia de esta maravillosa tierra", ha espetado Guardiola, quien ha incidido en que el informe en cuestión supone un "plan real" de medidas "urgentes" para "ayudar" a familias y empresas, y que le servirán --ha dicho-- para "avanzar" hacia la Presidencia de la Junta en un camino que "no va a ser nada fácil".



En dicho camino, no obstante, Guardiola, que ha incidido en que durante su proceso de escucha en 'Habla Extremadura' se ha encontrad con "muchas ganas de cambio", ha subrayado que se ve acompañada de "mucha gente" que está "cansada" de un PSOE que "tiene miedo al futuro" y que mantiene una Extremadura "del blanco y negro", del "desapego" y del "abandono".



Así, durante un acto este lunes en Mérida para la presentación del citado informe, la 'popular' ha explicado que el mismo "es una fotografía de la Extremadura real", que "nada tiene que ver con la Extremadura filtrada" del PSOE y del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quienes "maquillan datos, retuercen argumentos" y "no tienen ideas" para una comunidad que está "arrinconada" con "proyectos vacíos" y "promesas huecas".



De este modo, ha reprochado que el PSOE está "condenando a la pobreza" a Extremadura con un Guillermo Fernández Vara "muy servil" con Pedro Sánchez pero "despótico" con la oposición.



En este punto, María Guardiola ha explicado que envió una carta al presidente de la Junta para pedirle un encuentro en el que presentarle el informe resultado de 'Habla Extremadura', pero éste "no" ha accedido y le ha remitido a trabajar en la Asamblea en las propuestas que desee, algo que a juicio de la 'popular' evidencia la "ambición de no escuchar" de Fernández Vara.



Pese a esta postura, la presidenta del PP extremeño ha considerado que con el documento de 'Habla Extremadura', en el que están "negro sobre blanco muchas de las necesidades" de la comunidad, "empieza la senda del cambio necesario" en una comunidad que "se ha cansado de trileros"; y se ha comprometido a hacer "realidad todas las esperanzas" de los extremeños para que el "cambio" sea "real" y "cuanto antes".



Cabe apuntar que a la presentación del primer informe del proceso 'Habla Extremadura', celebrada este lunes en el Centro Cultural de Nueva Ciudad de Mérida, han acudido el 'popular' Carlos Floriano, la diputada nacional Teresa Angulo, cargos locales del PP como Antonio Cavacasillas y María José Solana, el exalcalde de Badajoz Francisco Javier Fragoso, el presidente de la gestora del PP en Mérida, Miguel Valdés, y diputados autonómicos como Cristina Teniente o Elena Nevado, entre otros integrantes y simpatizantes 'populares'.



Además, han estado presentes en el acto representantes de Fedexcaza y de Afruex, entre otros colectivos.



Así, entre otras medidas recogidas en el informe de 'Habla Extremadura', María Guardiola considera necesario reducir la presión fiscal para adaptarla a la "realidad" que padecen las familias, los autónomos, las empresas y los profesionales, y cree que hay que acometer una "inmediata revisión integral" del sistema tributario autonómico en el que se cumplan los principios de igualdad, de justicia.



En esta línea, propone aprobar una nueva tarifa en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y revisar los beneficios fiscales existentes para sustituirlos por otros "más eficaces" en la fijación de población, con los que se promueva la residencia en Extremadura, la natalidad, la conciliación de la vida personal y familiar y la profesionalización de las tareas de cuidado.



Plantea, igualmente, una nueva tarifa, con tipos de gravamen en los dos primeros tramos de un 8 por ciento y de un 10 por ciento, aplicables a la "mayoría" de contribuyentes extremeños.



También, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones aboga por una reducción para los Grupos I y II de parentesco de 500.000 euros, con lo que se eliminaría el impuesto para la mayoría de las herencias. Plantea igualmente elevar la reducción para el Grupo III de los 7.993,46 actuales hasta los 10.000 euros. Para situaciones de especial vinculación, equiparar los Grupos III y IV a los Grupos I y II.



Igualmente, propone Guardiola en el Impuesto sobre el Patrimonio, elevar el mínimo exento hasta los 700.000 euros y reducir la tarifa y, para propiciar la inversión en actividades que promuevan el desarrollo económico de la región plantea una bonificación del 100 por 100 del capital invertido.



Como segundo eje, compuesto por medidas urgentes de impulso económico, la presidenta del PP de Extremadura propone --entre otras iniciativas-- orientar "toda" la actuación presupuestaria al crecimiento económico de la comunidad, "eliminando gasto superfluo y optimizando los recursos hacia la creación de empleo y oportunidades laborales en la región".



Asimismo, en el tercer eje, sobre medidas para impulsar la inversión, plantea como "inmediatas" la terminación de los tramos en obra de la línea ferroviaria de alta velocidad Plasencia-Badajoz, su electrificación y la reactivación de la construcción de todos los tramos del trayecto Navalmoral-Plasencia, fijando como fecha máxima de finalización "el año 2024".



También reclama la aprobación definitiva del Estudio Informativo del tramo Madrid-OropesaNavalmoral; y la construcción de estaciones pasantes en las inmediaciones de Plasencia y Mérida, así como "acelerar" las obras de acceso ferroviario a las ciudades.



Igualmente, Guardiola en las conclusiones del informe de 'Habla Extremadura' exige la transformación de carreteras en autovías que aún están pendientes en la región, como la Autovía A-43, Extremadura-Levante, en su tramo Mérida-Ciudad Real, la Autovía A-81, Badajoz-Córdoba, la Autovía A-83, Zafra-puerto de Huelva, y la Autovía EX-A1 "Norte de Extremadura".



Asimismo, en el cuarto eje del informe de 'Habla Extremadura', como medidas en favor del mundo rural y para afrontar la "emergencia demográfica", el PP propone una reforma fiscal que incentive la residencia en el territorio extremeño e incentive la instalación de empresas en las zonas rurales mediante el establecimiento de beneficios fiscales.



Al mismo tiempo, propone el establecimiento de una fiscalidad especial para el productor de alimentos y los insumos necesarios de la producción agraria que baje el "incremento exponencial" de sus costes.



Finalmente, en el quinto eje del informe de 'Habla Extremadura', relativo a servicios públicos, el PP propone un Pacto por la Sanidad que aborde los problemas "más graves" en esta materia; y aboga por acometer los cambios normativos que permitan elaborar un nuevo Mapa Sanitario de Extremadura partiendo de la idea de "la proximidad de la sanidad a los ciudadanos".



Igualmente, propone elaborar un nuevo Plan de Salud Mental en colaboración con las asociaciones y entidades que trabajan con dicho sector que dé respuesta a las necesidades "reales" de los pacientes; y en Educación aboga también por el establecimiento de ratios "más bajas" de alumnos por aula y profesor.