Vara: Cifras para Extremadura cantan por si solas y valora esfuerzo tan enorme de Gobierno

Ep/Rd

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que las cifras recogidas en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 referentes a Extremadura "cantan por si solas", tras lo que ha valorado el "esfuerzo tan enorme" que va a realizar el Gobierno central en estas cuentas.



Según Fernánez Vara, Extremadura representa el 2,3 por ciento de población de España, pero en estos presupuestos para 2023 recibe el 3,5 por ciento en recursos, por lo que Fernández Vara ha invitado "a todos los que pongan en duda los presupuestos, a que buceen en el resto de España a ver dónde encuentran una comunidad autónoma que siendo x en población, reciba un 60 por ciento más en inversión".



Para el Jefe del Ejecutivo Regional, "esto pone de manifiesto que el movimiento se demuestra andando, no en declaraciones, no dando gritos, sino trabajando" pues, "al final, cuando se trabaja, despacho a despacho y ministerio a ministerio, aparecen recursos en los presupuestos para intentar ayudar en estos momentos difíciles que obviamente tiene la región, el país y Europa".



Así, y aunque "uno nunca está satisfecho del todo", ya que le "gustaría más, pero evidentemente las cifras son muy significativas y evidencian el compromiso que existe" por parte del Gobierno central, ya que supone un incremento del 17 por ciento con respecto al año anterior.



En ese sentido, el presidente extremeño ha apuntado que "comparándolo con lo que se invertía por el Gobierno anterior, es un 60 por ciento más", a lo que se añade "un 40 por ciento más en lo que llega por el modelo de financiación", así como un incremento del 8,5 por ciento en su pensión para 240.000 pensionistas extremeños, y el incremento en el salario de los empleados públicos de un 9,5 por ciento en los dos próximos años "para poder compensar el incremento de los precios".



Por tanto, Fernández Vara cree que estos Presupuestos Generales del Estado "tienen unas características muy concretas, a los que nadie les puede negar el esfuerzo tan enorme que se va a hacer".



Así, y respecto a las inversiones previstas en infraestructuras, el presidente extremeño ha admitido que "estaría encantado con que pueda venir más", pero ha entendido que "al final un país en el ámbito presupuestario es como una familia, a todos les gustaría tener más para poder repartir más, y también hay que intentar repartir mejor".



Según el Jefe del Ejecutivo Regional, el presidente extremeño reclamó a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que "en los presupuestos del año que viene estuvieran las partidas que permitieran terminar todo lo que en estos momentos ya está en marcha en la plataforma de alta velocidad a su paso por Extremadura, y esas partidas están en el presupuesto".



Por eso, ha resaltado el presidente extremeño que lo que se comprometió en el Pacto por el Ferrocarril "está reflejado con números" pues, "al final los presupuestos es la política convertira en números".



En ese sentido, ha matizado que estas inversiones no es "para bajar los brazos", sino que es "para seguir exigiendo", tras lo que ha explicado respecto a las obras del tren, que "la parte Plasencia-Badajoz debe estar electrificado al final de primer trimestre" de 2023, mientras que "el resto que falta desde Oropesa hasta Plasencia debe estar terminado, tal y como está previsto, en el año 2024".