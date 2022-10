Vergeles urge eliminar la "institucionalización" y "estigma" en ámbito de la salud mental

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha afirmado este jueves en Navalmoral de la Mata que es necesario "crear una red" que permita eliminar la "institucionalización" y el "estigma" en el ámbito de la salud mental, dando cabida a los jóvenes de forma específica.



El titular extremeño de Sanidad ha hecho estas declaraciones durante la inauguración de los actos programados con motivo del XXIV Día de la Salud Mental en Extremadura que se celebrará el día 10 con el lema 'Dale like a la salud mental. Por el derecho a crecer en bienestar'.



Así pues, durante su intervención, Vergeles ha hablado de la necesidad de desarrollar la especialidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil, que "por primera vez aparece en el MIR este año" y ha añadido que eso es algo que vendrá "muy bien" para las cuatro unidades de salud mental infanto-juvenil que hay en Extremadura.



Asimismo, el consejero de Sanidad ha apuntado que se invertirá en el ámbito de la Enfermería en Salud Mental y de los trastornos de conducta y ha afirmado que es necesario cambiar la orientación en los centros sociosanitarios de Mérida y Plasencia, "intentando eliminar esa institucionalización y pasarlos más al ámbito comunitario".



También ha recalcado Vergeles que el incremento de recursos de centros de rehabilitación psicosocial tiene que ser "muchísimo mayor" y por esa línea "es por donde vamos a seguir creciendo en el ámbito de la salud mental".



En este sentido, el vicepresidente segundo ha reconocido que "esto no es fácil" porque no hay especialistas, como "ninguna parte del país" y ha asegurado que la Junta se va a "esforzar para que Extremadura sea una región atractiva para que esos profesionales puedan ejercer en la región".



XXIV DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL



El objetivo del Día Mundial de la Salud Mental es concienciar acerca de los problemas de salud mental en todo el mundo y recordar que la salud de cada individuo es la "sólida base" para la construcción de vidas "plenas y satisfactorias", según ha destacado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.



En el acto en Navalmoral de la Mata, el consejero ha leído una proclama en la que ha instado a los conciudadanos a que participen en las actividades con las que se conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2022, "con el ánimo de cuidar la salud mental de las personas más jóvenes" y, por tanto, de quienes representan el "futuro".



A su entender, el lema elegido ese año refuerza los mensajes más importantes que se pueden trasladar desde el punto de vista de la salud mental "que es el desarrollo a través del ciclo vital de la persona en el mejor estado de bienestar posible, no solo en la salud física sino también en la salud mental".



Vergeles se ha referido al problema de la salud mental en la gente joven y ha indicado que se cuentan con unas cifras que deben preocupar y en la que las administraciones se deben ocupar, "no solo incrementando la inversión sino cambiando el abordaje desde el punto de vista de los derechos humanos".



Y es que, en su opinión, es necesario eliminar el "estigma" para que la gente acuda a recibir ayuda cuando lo necesite, abordando las ideas suicidas en el ámbito de las jóvenes de entre 15 y 29 años, por ello ha añadido que "hay que invertir recursos en aspecto que no son sanitarios pero que influyen mucho sobre la salud mental".



Cabe destacar que también han asistido al acto el director gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), José Vicente Granado, y el presidente de Feafes Extremadura, Antonio Lozano.