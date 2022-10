CCOO y UGT se concentran este viernes frente a la sede de la patronal en Badajoz

Ep.



CCOO y UGT convocan una concentración este viernes, día 7, frente a la sede de la patronal empresarial extremeña (Creex), en Badajoz, a las 11,00 horas, para reclamar "justicia salarial" para los trabajadores por parte de las empresas, con incrementos de las remuneraciones que permitan al mismo tiempo "reactivar" el consumo.



De este modo lo han señalado en rueda de prensa este jueves en Mérida las secretarias generales de CCOO y de UGT en Extremadura, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, respectivamente, y quienes han defendido las mejoras retributivas para los trabajadores ante los "beneficios" que están obteniendo ahora las empresas.



Así, bajo el lema 'Salario o conflicto', el objetivo de la convocatoria es "recuperar" el espacio en la negociación colectiva y que el empresariado adquiera también la "responsabilidad" que tiene en el reparto de beneficios, según ha subrayado la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón.



En este punto, tras recordar que se ha vivido una etapa en la que durante la pandemia el empresariado "no tuvo pérdidas" porque "tuvo el colchón" del Gobierno central para poder paliar la situación económica que se vivía, Chacón ha incidido en que ahora se están registrando "grande beneficios" pero "las empresas no lo están repercutiendo en el salario".



De este modo, entiende que "es el momento de repartir" y de que la patronal retome la negociación colectiva que están "bloqueados" por cuestiones salariales. "No pueden ser cicateros (el empresariado) cuando el reparto es justo" ya que están obteniendo "beneficios", ha espetado la responsable de CCOO, que reclama salarios "justos" para los trabajadores.



Además de esta convocatoria de este viernes, día 7, en Badajoz, también están previstas otras iniciativas en centros de trabajo, así como una "gran" manifestación en Madrid el 3 de noviembre para reclamar para los trabajadores la negociación colectiva, mejoras retributivas y el SMI, además de medidas para la "contención de los precios", ha explicado Encarna Chacón.



CONVENIOS



Asimismo, la responsable de CCOO ha incidido en la necesidad de "mejorar las condiciones de vida de los trabajadores", y en este sentido ha señalado que de un total de 216 convenios colectivos en empresas en Extremadura había que renovar 171 este año, de los cuales han negociado 17 y la subida media salarial ha sido de un 1,63 por ciento.



En cuanto a los convenios sectoriales, en Extremadura hay 37 convenios colectivos, de los que susceptibles de negociar este año han sido 29, y han sido negociado hasta el momento 13, con una subida media salarial del 2,41 por ciento, "muy alejado del 11,5 por ciento de subida de los precios en el último mes".



Ha citado también que en Cristian Lay, donde actualmente está constituida la mesa de negociación del convenio colectivo, "ofrecen para 2020 el 0 por ciento de subida y para 2021 y 2022 el 1,5 por ciento", cuando es una empresa que obtiene "grandes beneficios".



Con ello, Encarna Chacón ha insistido en que "es momento de recuperar la calidad y los salarios decentes" dentro de la "selva" en la que según ha dicho se está convirtiendo la negociación colectiva.



SUBIDA SALARIAL PARA REACTIVAR EL CONSUMO



Por su parte, la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha advertido de que si las empresas no acceden a negociar mejoras en los convenios colectivos "los trabajadores lo van a pasar mal otra vez", y ha defendido la subida salarial laboral como elemento para poder también "reactivar" el consumo.



Así, ha lamentado que la negociación colectiva "está atascada, no fluye" por la "intransigencia" de una patronal que está obteniendo "beneficios". "Las empresas están ganando dinero pero no repercute en los salarios", ha criticado.



En este punto, ha insistido en que se está produciendo una "devaluación salarial" como consecuencia del "bloqueo" de la patronal que "no quiere negociar" mejoras en los convenios colectivos.



También ha defendido las jornadas de movilizaciones previstas por CCOO y UGT para reclamar mejoras salariales para los trabajadores y para contribuir con ello también a la reactivación del consumo.



"La recuperación económica en España se puede complicar si no se activa el consumo interno, que se activa con buenos salarios", ha espetado Patrocinio Sánchez.



De este modo, entiende que las empresas "deben ser responsables" y sentarse a negociar incrementos salariales para los trabajadores; al tiempo que ha abogado por el mantenimiento del "paraguas social" para seguir protegiendo a los trabajadores en España.



Finalmente, la responsable de UGT ha recordado las movilizaciones previstas para los próximos meses, la primera este viernes en Badajoz, para reclamar salarios "dignos" para los trabajadores.



"No nos ha quedado más remedio" que convocar las movilizaciones, ha espetado Sánchez, quien ha insistido en la subida salarial laboral como elemento para ayudar a "reactivar" el consumo.