Pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros de Extremadura bajan un 1,7% en agosto

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros de Extremadura (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) han bajado un 1,75 por ciento en agosto en Extremadura con respecto al mismo mes de 2021, mientras los viajeros han descendido un 2,3 por ciento.



Así, y según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística, el número de pernoctaciones en estos alojamientos se situó en 214.536 en agosto en la región, que representa un 1,75 por ciento menos que el mismo mes de 2021.



En cuanto a los alojamientos de turismo rural de Extremadura, han recibido 32.253 viajeros en agosto, un 0,83 menos que el mismo mes de 2021, y han registrado 89.323 pernoctaciones, un 1,77 por ciento menos en tasa interanual.



De acuerdo a estos datos, la estancia media en los alojamientos de turismo rural de Extremadura se sitúa en 2,77 días en agosto, lo que supone un descenso de 1,07 por ciento, y está por debajo de la media nacional, que es de 3,80 días.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues españoles acumuladas de los ocho primeros meses del año se sitúan por encima de los niveles de antes de la pandemia, superando las del mismo periodo de 2019, según datos provisionales del Instituto Nacional Estadística (INE), que cifra en más de 25,6 millones las registradas el pasado mes de agosto.



Esto supone, según los datos provisionales del instituto estadístico español, un crecimiento del 15,1% en agosto respecto a los 22,2 millones del mismo mes del pasado año.



Este impulso fue consecuencia, sobre todo, del incremento en un 81,5% de las pernoctaciones realizadas por parte de los extranjeros en ese mes. Las de los españoles, por el contrario, descendieron un 10,3% en el octavo mes del año.



De las 25,6 millones de pernoctaciones registradas por el instituto estadístico en agosto, 14,4 millones fueron de residentes en España, 7,8 millones de visitantes de países de la Unión Europea y otros 3,4 millones del resto del mundo.



Los datos del instituto estadístico muestran que la estancia media en alojamientos extrahoteleros españoles se elevó en agosto hasta situarse en 5 pernoctaciones por viajero.



Durante los ocho primeros meses de 2022 las pernoctaciones aumentan un 68,7% respecto al mismo periodo del año anterior y se sitúan en los niveles pre-pandemia, en 2019.



Tanto en el caso de los campings como en los establecimientos de turismo rural y en los albergues, las pernoctaciones acumuladas entre enero y agosto están por encima de los niveles de 2019, según el instituto estadístico.



El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) aumenta un 13% en agosto respecto al mismo mes de 2021, el Índice de Precios de Campings (IPAC) un 3,0% y el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) un 5,4%.



APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 23,1% en agosto. Las de residentes bajaron un 16,9%, mientras que las de no residentes crecieron un 94,5%.



La estancia media subió un 3,3% respecto a agosto de 2021, situándose en 6 pernoctaciones por viajero. En agosto se ocuparon el 57,3% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos, un 15,9% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación por plazas en fin de semana se situó en el 59,7%, con un incremento del 14%.



Las pernoctaciones de no residentes en apartamentos turísticos representan el 56,8% del total. Reino Unido es el principal mercado emisor, con más de 2 millones. El siguiente mercado es Francia, con más de 1,1 millones.



Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,5 millones de pernoctaciones y un aumento del 56,5% respecto a agosto de 2021. La comunidad autónoma con mayor ocupación fue Cantabria, con el 90,5% de los apartamentos ofertados.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido, con más de 1,4 millones de pernoctaciones. Las Islas de Ibiza-Formentera presentan el mayor grado de ocupación, con un 89,2% de los apartamentos ofertados.



Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en agosto son Benidorm, San Bartolomé de Tirajana y Arona.



UN 9,8% MÁS EN CAMPINGS



Las pernoctaciones en campings registran en agosto un aumento del 9,8% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes bajan un 6,6%, mientras que las de no residentes suben un 62,2%.



Durante agosto se ocupan el 59,4% de las parcelas ofertadas, un 3,5% más que en el mismo mes de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanza el 62,3%, con un aumento anual del 2,5%.



El 35,3% de las pernoctaciones en campings las realizan viajeros no residentes. Francia es el principal mercado emisor, con el 32,4% del total de las de no residentes, un 71,1% más que en agosto de 2021.



Cataluña es el destino preferido en campings, con más de 5,3 millones de pernoctaciones, lo que supone un incremento del 16,2% en tasa anual. País Vasco alcanza el mayor grado de ocupación, con el 79,3% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Brava es el destino preferido, con más de 2,5 millones de pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante)presenta el mayor grado de ocupación, con un 81,3% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Torroella De Montgrí, Mont-Roig Del Camp y Calonge.



BAJAN LAS PERNOCTACIONES EN ALOJAMIENTOS RURALES



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentan un descenso anual del 1,2% en agosto. Las de residentes bajan un 10,4%, mientras que las de no residentes suben un 50,5%.



En los alojamientos de turismo rural se ocupan el 44,3% de las plazas, un 3,7% menos que en agosto de 2021. El grado de ocupación en fin de semana se sitúa en el 55,2%, con un descenso anual del 1,2%.



Por comunidades, Castilla y León es el destino preferido, con 339.854 pernoctaciones, un 6,0% menos que en agosto de 2021. Illes Balears alcanza el mayor grado de ocupación, con el 71,8% de las plazas ofertadas.



En cuanto a los albergues, en agosto se registran 983.442 pernoctaciones en albergues, lo que supone un aumento anual del 49,6%. Las de residentes se incrementan un 7,5% y las de no residentes un 198,3%.



Se ocupan el 40,7% de las plazas, un 40,8% más que en agosto de 2021. El grado de ocupación en fin de semana alcanza el 46,9%, con un aumento del 37,5%.