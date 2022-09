En la FIG, Vara subraya "esfuerzo gigantesco" para lograr PAC justa para campo extremeño

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recalcado "el esfuerzo gigantesco" para lograr una nueva PAC, ha habido "un compromiso claro en estos tiempos de crisis y lo vamos a seguir haciendo".

Junto con ello, ha valorado las ayudas puestas en marcha destinadas a la ganadería de leche, referente al caprino, ovino y vacuno; a la ganadería de carne, vacuno, ovino, caprino, pollos, conejos y también del sector cítrico; así como las dirigidas a los sectores más afectados por la sequía.

Según el Jefe del Ejecutivo Regional, unas ayudas que "vamos a seguir trabajando y viendo las posibilidades para que nadie se quede por el camino", recordando que el 75-80 por ciento de los agricultores y ganaderos de Extremadura "ya se han beneficiado de las ayudas a la renta básica y del pago redistributivo, recibiendo mucho más de lo que recibían antes".

De esta forma, lo ha explicado, durante la inauguración de la Feria Internacional Ganadera 2022 y 569 Tradicional de San Miguel de Zafra, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas y, la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal.

En este marco, Fernández Vara ha resaltado el hecho de "haber realizado una nueva PAC, mientras en el mundo están pasando muchísimas cosas, entre otras el cambio climático", lo que constituye "un acierto, un logro que no es solo nuestro, sino fundamentalmente de Europa", que ha sido capaz de "mantener y consolidar todos los recursos económicos para la nueva política agraria", a pesar de que "se haya ido el Reino Unido y de haber destinado tantos fondos para paliar las consecuencias de la pandemia Covid-19 y de la guerra en Ucrania".

En este sentido, ha subrayado que el objetivo de esta nueva política agraria pasaba por ser capaces de "exigir el máximo posible, siendo conscientes de que todos tenemos que ganar" porque "esto se sigue llamando España y sigue siendo una patria común indivisible", tal y como recoge la Constitución Española.

A lo largo de su intervención, Fernández Vara ha añadido que, a partir del próximo 16 de octubre, 45.000 agricultores y ganaderos extremeños se beneficiarán del 70 por ciento de lo que les corresponde de la PAC, lo que supone "un esfuerzo enorme que tenemos que celebrar".

En relación a esto último, ha indicado que "estamos trabajando lo que significa la redistribución justa de los recursos", así como en la profesionalización del sector agrario duplicando las ayudas dirigidas a los jóvenes agricultores, en relación a lo que venían percibiendo.

También ha puesto en valor la incorporación de la mujer en la política agraria "con todo el protagonismo con el que nunca deberían de haber desaparecido".

Además, Fernández Vara ha hecho referencia a los ecoesquemas como "un hecho novedoso para todos, indiscutiblemente", por lo que, ha expuesto la necesidad de "aplicarlo para sacarlo lo mejor posible".

Junto con ello, ha valorado que España haya sido el primer país con su plan estratégico y Extremadura la primera comunidad autónoma en poner en marcha los planes de formación, "un inmenso reto por delante que, sin duda alguna, va a salir bien".

AUTONOMÍA Y SOBERANÍA ENERGÉTICA

Por otro lado, Fernández Vara ha advertido que "tenemos batallas muy importantes" que lidiar en el contexto actual, por lo que, ha sostenido, "la nueva PAC no puede vivir al margen de lo que sucede en el mundo" y de la necesidad de introducir criterios de sostenibilidad.

A este respecto, ha asegurado que "la mejor manera de que nunca más haya ningún Putin en el mundo amenazando a los demás con cortar las fuentes de energía" es siendo "autónomos".

Para el Presidente Extremeño, así es "como se gana el futuro", a través de "energías eficientes y, evidentemente, más baratas" para que Europa, España y Extremadura sean "territorios autónomos y soberanos para llevar esa libertad al ejercicio del día a día a través de fuentes de energía asequibles y a precios razonables".

"Tenemos montones de razones y de motivos para defender lo que somos, lo que tenemos, como somos y como vamos a seguir siendo", ha subrayado.

Por otra parte, y en referencia a la regionalización, el responsable del Gobierno autonómico ha lamentado que "nadie daba un duro, y lo digo con conocimiento de causa, por la regionalización que finalmente hemos logrado para Extremadura, nadie que no fueran los de aquí".

Sobre este punto, ha agradecido al Gobierno de España el haber logrado la modificación para dicha regionalización de la Comarca tabaquera de La Vera, "algo para lo que Europa estaba absolutamente negada desde el minuto uno", ha deplorado.

Por ello, ha pedido no ser "del todo o la nada", sino que "apliquemos los matices también a nuestros juicios y valoración de las cosas" porque "no puede ser que todo haya sido malo, que eso ya no se lo cree nadie".

En este sentido, ha abogado por reconocer que las mejoras y el progreso "harán más competitivo" al campo y al sector agrario extremeño, así como a la industria.

Para Fernández Vara,"si para algo ha servido la pandemia o está sirviendo la guerra en Ucrania es para que los urbanitas descubran quienes les dan de comer".

Así, ha defendido que para aplicar la ley de cadena alimentaria "el mundo tiene que entender que igual hay que pagar un poquito más por una cosa para que el agricultor o el ganadero puedan vivir de eso que se produce".

Y, ha afirmado que "ésto va de que los productores viven de eso o no habrá producciones y eso es lo que intentamos entre todos poder lograr".