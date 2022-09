PSOE encara las elecciones de 2023 como el "único" partido de Extremadura "preparado"

Ep

Así, lo ha subrayado la portavoz del PSOE de Extremadura, Soraya Vega, afirmando que es el "único" partido que está "preparado" para afrontar las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023.



Con motivo de la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional que se ha celebrado en la sede del partido en Mérida, y donde se ha abordado, entre otras cuestiones, el proceso interno para la elección de los candidatos a las próximas elecciones autonómicas y municipales, en el caso de las localidades de más de 20.000 habitantes.



Como ya es conocido, el candidato para la Junta de Extremadura es el actual presidente, Guillermo Fernández Vara, que es "el líder que esta tierra necesita" y "la mejor de las garantías", para que Extremadura "siga progresando".



En el caso de las ciudades, renuevan su compromiso los alcaldes de Cáceres, Luis Salaya; Mérida, Antonio Rodríguez Osuna; Don Benito, José Luis Quintana; Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo; y Almendralejo, José María Ramírez. Ante todos estos casos, ha dicho que "de momento no hay" candidato por el PP.



Sobre las ciudades en las que el PSOE no gobierna, en el caso de Badajoz, repite como candidato Ricardo Cabezas, que fue quien "ganó" las elecciones en 2019, mientras que, en Plasencia, el partido entra en una segunda fase de las primarias que se celebrarán en diciembre, fecha en la que se conocerá al candidato definitivo.



Según Vega, en este caso, el PP "sí tiene un candidato", el actual alcalde, Fernando Pizarro, a quien "su propio partido se ha encargado de señalarle cuál era su camino".



Para la portavoz socialista, esta es una muestra "muy clara del interés que tiene el PP en la estabilidad y en la seguridad" de las ciudades extremeñas y, por tanto, de la región, es decir, "ninguna".



Por tanto, el PSOE es "el único partido de la región que está preparado para afrontar con toda la seriedad y con toda la responsabilidad que el momento y las circunstancias requieren" las próximas elecciones.



Además, ha afirmado que los socialistas tienen la "maquinaria perfectamente engrasada" para "seguir trabajando por Extremadura", y enfrente están "quienes no saben bajo qué siglas se van a presentar, quienes no saben quién será su candidato o quienes aún se están lamiendo sus propias heridas".

Vega ha añadido que lo que es "aún más preocupante", enfrente tienen a "quienes no saben lo que quieren para Extremadura, a quienes no tienen un proyecto para esta tierra".



La portavoz ha reiterado que el PSOE tiene la hoja de ruta "muy clara" hasta el mes de mayo: un partido "para proteger a las clases medias y trabajadoras, al empresariados y a las personas autónomas", para avanzar en la suficiencia energética, en la transición ecológica y la transición digital.



También para mejorar la vida de los jóvenes y dar respuesta al reto demográfico, y para seguir avanzando en la agenda feminista. En definitiva, para "seguir haciendo de Extremadura una tierra de oportunidades, seguir cambiando la realidad de la región, siendo protagonistas de los cambios que se están produciendo en todo el mundo".



POLÍTICA FISCAL



Por otro lado, sobre el debate sobre los impuestos, ha reiterado las palabras del secretario general de los socialistas extremeños, Guillermo Fernández Vara, respecto a que la política fiscal "no es un medio, sino un fin en sí misma".



En este sentido, ha señalado que la propuesta del PP sobre el impuesto de patrimonio es "muy grave", tanto, ha dicho, que "no se han atrevido a decirlo en campaña electoral".



Según Vega, no lo han hecho porque "hasta ellos saben que es impopular",, porque "perjudica a la mayoría de los andaluces"; y, no se trata de "un debate más", sino que es un debate "profundamente ideológico".



Al respecto, ha dicho que para el PSOE la prioridad son las clases medias y trabajadores, con un modelo fiscal "basado en la redistribución de la riqueza", para que "quienes más tienen, sean los que más aporten al conjunto de todos".



Para Vega, una política fiscal "justa" es "la mejor manera de acompañar a todas las familias", porque "no es justo que unos pocos privilegiados se beneficien de las políticas de la derecha y el resto de la sociedad sea la que cargue sobre sus hombros con lo más duro de la crisis".