Los hospitalizados por Covid-19 bajan un 19,4% en la última semana en Extremadura

El número de pacientes hospitalizados por Covid-19 en Extremadura ha bajado un 19,4 por ciento durante la última semana, al pasar de los 36 que contabilizaba el 9 de septiembre a las 29 de este viernes, día 16.



Además, la comunidad extremeña cuenta con un paciente en UCI, lo que supone tres menos que la semana anterior; y ha notificado seis fallecidos en los últimos siete días.



Mientras, a nivel nacional, el número de personas hospitalizadas en UCI por Covid-19 en España ha disminuido un 19,7 por ciento durante la última semana, pero Castilla y León, Extremadura y Murcia registran aumentos en este indicador. Los ingresos en planta bajan un 8,6% y se constatan un total de 65 fallecidos por la pandemia en los últimos siete días, según el Ministerio de Sanidad.



En concreto, Sanidad ha informado este viernes de 2.455 personas hospitalizadas en España actualmente, 231 menos que el viernes anterior. Mientras, este viernes hay 146 personas en UCI, 36 menos que el pasado martes.



En cualquier caso, ésta es la relación de datos por CCAA:



ANDALUCÍA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Andalucía tiene a 250 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 350 pacientes, lo que supone un 28,5 por ciento menos en esta última semana. Tiene cuatro pacientes menos en cuidados intensivos desde el viernes pasado -11 en total-- y ha notificado 8 fallecidos en la última semana.



ARAGÓN



En el informe del viernes 16 de septiembre, Aragón tiene a 65 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 89 pacientes, lo que supone una disminución del 26,9 por ciento en esta última semana. Tiene dos pacientes menos en cuidados intensivos --uno-- y ha notificado 5 fallecidos en la última semana.



ASTURIAS



En el informe del viernes 16 de septiembre, Asturias tiene a 52 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 65 pacientes, lo que supone una disminución del 20 por ciento en esta última semana. Tiene los mismos pacientes en cuidados intensivos --cuatro-- y ha notificado 4 fallecidos más en la última semana.



BALEARES



En el informe del viernes 16 de septiembre, Baleares tiene a 78 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 68 pacientes, lo que supone una subida del 17,7 por ciento en esta última semana. Tiene dos pacientes menos en cuidados intensivos --ocho-- y ha notificado 1 fallecidos desde la última semana.



CANARIAS



En el informe del viernes 16 de septiembre, Canarias tiene a 189 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 187 pacientes, lo que supone una subida del uno por ciento en esta última semana. Tiene dos pacientes menos en cuidados intensivos --13-- y ha notificado 7 fallecidos desde la última semana.



CANTABRIA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Cantabria tiene a 48 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 47 pacientes, lo que supone una subida del 2,1 por ciento en esta última semana. Tiene los mismos pacientes en cuidados intensivos --tres-- y no ha notificado fallecidos desde la última semana.



CASTILLA-LA MANCHA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Castilla-La Mancha tiene a 135 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 124 pacientes, lo que supone una subida del 8,8 por ciento en esta última semana. Tiene tres paciente menos en cuidados intensivos --6-- y ha notificado 5 fallecidos desde la última semana.



CASTILLA Y LEÓN



En el informe del viernes 16 de septiembre, Castilla y León tiene a 184 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 178 pacientes, lo que supone una subida del 3,3 por ciento en esta última semana. Tiene cinco pacientes más en cuidados intensivos --11-- y ha notificado 8 fallecidos desde la última semana.



CATALUÑA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Cataluña tiene a 422 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 467 pacientes, lo que supone una disminución del 9,6 por ciento en esta última semana. Tiene once pacientes menos en cuidados intensivos --25-- y ha notificado 1 fallecidos desde la última semana.



CEUTA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Ceuta tiene a un paciente por Covid, como en el informe del viernes 9 de septiembre y no tiene ningún paciente ingresado en cuidados intensivos, como el viernes pasado, y tampoco ha notificado fallecidos en la última semana.



COMUNIDAD VALENCIANA



En el informe del martes 16 de septiembre, la Comunidad Valenciana tiene a 290 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 305 pacientes, lo que supone una disminución del 4,9 por ciento en esta última semana. Tiene los mismos pacientes en cuidados intensivos --18-- y ha notificado 7 fallecidos en la última semana.



EXTREMADURA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Extremadura tiene a 29 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 36 pacientes, lo que supone una disminución del 19,4 por ciento. Tiene tres pacientes menos en cuidados intensivos -uno-- y ha notificado 6 fallecidos desde la última semana.



GALICIA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Galicia tiene a 121 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 120 pacientes, lo que supone un aumento del 0,8 por ciento en esta última semana. Tiene un paciente más en cuidados intensivos --5-- y ha notificado 7 fallecidos en la última semana.



MADRID



En el informe del viernes 16 de septiembre, Madrid tiene a 359 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 382 pacientes, lo que supone una disminución del 6 por ciento en esta última semana. Tiene seis pacientes menos en cuidados intensivos --24-- y ha notificado 3 fallecidos en la última semana.



MELILLA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Melilla tiene a 3 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a un paciente, lo que supone una subida del 200 por ciento. No tiene ningún paciente en cuidados intensivos, como el viernes pasado, y no notifica ningún fallecido en la última semana.



MURCIA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Murcia tiene a 115 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de agosto tenía a 110 pacientes, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento en esta última semana. Tiene dos pacientes más en cuidados intensivos --10-- y no notifica fallecidos en la última semana.



NAVARRA



En el informe del viernes 16 de septiembre, Navarra tiene a 13 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 25 pacientes, lo que supone una disminución del 48 por ciento en esta última semana. Tiene un paciente menos en cuidados intensivos -0-- y notifica un fallecido en la última semana.



PAÍS VASCO



En el informe del viernes 16 de septiembre, País Vasco tiene a 91 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 126 pacientes, lo que supone una disminución del 27,7 por ciento en esta última semana. Tiene once pacientes menos en cuidados intensivos --5-- y notifica 2 fallecidos en la última semana.



LA RIOJA



En el informe del viernes 16 de septiembre, La Rioja tiene a 10 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 9 de septiembre tenía a 5 pacientes, lo que supone un aumento del 100 por ciento en esta última semana. Tiene un paciente más en cuidados intensivos --1-- y no notifica fallecidos en la última semana.