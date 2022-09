El PP reivindicará un tren "digno" para Extremadura "esté quien esté" en el Gobierno

Ep.



El portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, ha subrayado que su partido, liderado por María Guardiola, se compromete a reivindicar un tren "digno" para la comunidad "esté quien esté" en el Gobierno de España, y ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que haga lo mismo y que deje de ser el "pupilo" de Pedro Sánchez que trata de "no molestar".



De este modo, Sánchez Juliá ha subrayado que mientras que el PP estuvo presente este pasado jueves en la manifestación en Madrid para reclamar un tren "digno", se echó "en falta" la presencia del PSOE extremeño en la misma, lo que evidencia que en realidad Fernández Vara "se atrinchera en su oficina" de Presidencia de la Junta pero no accede a participar y a escuchar, ha señalado, la "Extremadura real".



En rueda de prensa este viernes en Mérida, el portavoz 'popular' ha incidido, así, en que en dicha protesta "pacífica" en Madrid cientos de extremeños de distintos colectivos sociales y partidos (excepto el PSOE) "gritaron alto y claro" que Extremadura "quiere y necesita un tren digno ya", algo de lo que a su juicio Vara debe hacerse cargo sumándose al "pacto de la Extremadura real" y no a las "humillaciones" que sufre la comunidad en esta materia.



Ha criticado, al respecto, que mientras que la región continúa con un tren "indigno", algunos --en alusión al PSOE-- tratan de ponerse una "medalla vendiendo lo que no es" sobre lo logrado hasta ahora en esta temática, cuando en realidad lo que a su juicio deberían hacer los socialistas es sumarse al "verdadero" pacto de reivindicar un "tren digno", como hizo este pasado jueves el PP sumándose a la protesta en Madrid por esta cuestión.



Sánchez Juliá, con ello, ha reprochado que Vara mantenga en las actuales condiciones el "mal llamado Pacto por el Ferrocarril", toda vez que únicamente está presente en el mismo el PSOE, y ha considerado que esta circunstancia evidencia que el presidente de la Junta trata de "esconderse" bajo el "pacto del silencio" y que "sólo piensa en sí mismo".



De este modo, el 'popular' ha subrayado que María Guardiola y el PP extremeño se comprometen a reivindicar un tren "digno" para Extremadura y a defender los "intereses" de la comunidad en esta materia "gobierne quien gobierne", como ya hizo en su momento acudiendo a protestas cuando gobernaba su mismo partido a nivel nacional.



UNIDAD REAL



Además, ha reprochado que con la ausencia de su partido y él mismo en la protesta en Madrid para reclamar mejoras ferroviarias para la región, Vara demuestra que es el "pupilo" de Pedro Sánchez que trata de "no molestar", pese a que a juicio del portavoz del PP "no había excusas" para no acudir a la convocatoria, que supuso la demostración de que existe entre los extremeños un "hartazgo de promesas incumplidas".



En esta línea, ha considerado Sánchez Juliá que la "unidad" que preconiza Fernández Vara en relación con el tren en Extremadura se dio realmente en la protesta de este pasado jueves en Madrid, con presencia de todos los partidos con representación en la Asamblea menos el PSOE, además de diferentes colectivos sociales, ha recordado.



De este modo, el 'popular' ha reclamado al presidente de la Junta "menos palabras vacías" y "más actos" reales en favor de los extremeños, quitándose para ello "la camiseta de secretario general del PSOE" y abandonando el "conformismo", para ponerse la "camiseta de los extremeños" que apuestan por un "tren digno" para la región.



"El pacto del PP es luchar con los extremeños por un tren digno", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha pedido a Guillermo Fernández Vara que "recapacite" y "salga al encuentro" para articular un "pacto" con la "Extremadura real" frente a la "Extremadura oficial" que él desarrolla.



TOMAR NOTA DE LAS PALABRAS DE LANDERO



Por otra parte, preguntado por los medios por las palabras del escritor Luis Landero el pasado miércoles durante el acto de entrega de las Medallas de Extremadura en Mérida, en las que reprobó la gestión del tren en la región hecha por los políticos, José Ángel Sánchez Juliá ha considerado que las mismas "no es más que la explosión del sentimiento que hay en Extremadura", y que lo que tienen que hacer "todos" los políticos es "tomar nota".



"Nos lo tenemos que tomar como se tomaba ayer la reivindicación que existía en Madrid. No podemos separarnos del sentimiento social que hay. Landero lo que fue es una explosión en un gran escenario, y lo que tenemos que hacer es tomar nota", ha espetado.



"Por eso, el PP que sabe perfectamente cuál es el sentir de la calle respecto al tren estaba ayer en Madrid con esa Extremadura real que está pidiendo que todos hagamos un esfuerzo y reivindiquemos el tren digno para Extremadura y no intentemos escudarnos, porque si no al final lo que vamos a crear es una Extremadura oficial frente a esa Extremadura real que está pidiendo un tren digno para Extremadura", ha recalcado el portavoz 'popular'.



En cuanto a si con las palabras de Landero el PP en Extremadura se da por aludido, Sánchez Juliá ha espetado: "No es sentirse aludidos o no. Lo que nos sentimos es ofendidos. Es que estamos completamente convencidos de que hay que luchar por un tren digno para Extremadura".



En este sentido, ha añadido que "han sido muchos años de agravios con el tren en Extremadura y no es cuestión de pasarnos la pelota unos a otros". "Es una cuestión de estar donde hay que estar, de recoger el guante que nos está lanzando la sociedad extremeña con esta reivindicación, y ser un acicate más de la sociedad para reivindicar al Gobierno de España, esté quien esté, un tren digno para Extremadura", ha concluido.