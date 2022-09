Unidas aboga por una Extremadura que sea la "matria común" que proteja a su pueblo

Ep.

La portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que la región debe ser la "matria común" que proteja a su pueblo "en los peores momentos", en alusión a las consecuencias de la guerra en Ucrania y del cambio climático.

En su intervención en el acto institucional del Día de Extremadura en la Asamblea de Extremadura, ha señalado que para ello hay que defender a la región, "no permitiendo que la avaricia de unos pocos vacíen sus pantanos, contaminen sus aguas y destrocen sus valles y dehesas para extraer minerales que solo enriquecen a multinacionales extractivistas".

Para De Miguel, "la matria extremeña merece ser cuidada", y para ello lo extremeños deben comprometerse, pues es necesario que todo su "talento" se quede en la región "construyendo una Extremadura mejor", así como que "los que se fueron por necesidad puedan volver".

Por ello, ha reclamado que los extremeños pongan toda su "inteligencia, audacia, creatividad, esfuerzo y amor en construir una matria extremeña que nos cuide y nos permita construir un futuro de esperanza".

La portavoz de la coalición extremeña ha iniciado su intervención citando un poema de Miguel Hernández que define el horror de la guerra, que es, en palabras del Papa Francisco, "el fracaso de la política y de la humanidad".

Pero también se ha referido a los efectos económicos del conflicto en Ucrania que están llegando a los hogares de los extremeños, e incluso ha vaticinado que en invierno las consecuencias serán "mayores".

Por ello, ha aprovechado este acto para hacer un llamamiento a la paz y a la diplomacia, porque los conflictos necesitan una solución, pero esto no se consigue "con más armas, sino con diálogo", ha subrayado.

Asimismo, ha citado algunos de los 57 conflictos armados que hay actualmente en el planeta, sobre los cuáles ha deseado que pensar en sus consecuencia "encogiera el alma de la misma manera" que ocurre con la guerra en Ucrania.

En esta línea, ha resaltado que Extremadura ha sido "siempre, por desgracia", una tierra de emigrantes, de "gente curtida" que no tuvo otro remedio que "hacer las maletas en busca de futuro mejor", por lo que ahora cree que "debería convertirse en se una tierra que abra los brazos para recibir a los que se fueron y también a los que quieran venir".

Pero para la dirigente de Unidas por Extremadura, más allá de la guerra, hay un conflicto "aún más complejo" que atañe al futuro de la región.

Así, ha dicho que la emergencia climática está "a punto de convertirse en un colapso climático para el que no estamos preparados si no empezamos a asumir de manera valiente y decidida que nuestro modelo de desarrollo ya no vale".

"Nuestros embalses se resquebrajan, los campos se secan... Extremadura corre el riesgo de convertirse en un desierto y los proyectos que creaban riqueza ya no son válidos y hay que repensarlos desde la raíz", ha afirmado Irene de Miguel.

Y es que, la guerra y el cambio climático "ponen en riesgo lo más básico", como es "comer, beber, calentarnos...", ante lo cual la respuesta pasa por "potenciar el bien común, la cooperación, la solidaridad, apostar por ser comunidad, y no por la ley de la selva o por el sálvese quien pueda".

En este punto, ha apelado a los extremeño a sacar lo mejor de cada uno y a "pensar en común, en colectivo", como ocurriera, ha señalado, el 25 de marzo de 1936 "cuando se levantaron 80.000 yunteros para exigir poder labrar la tierra para alimentar a sus familias y avanzar en justicia social", un gesto que ahora pueden repetir los extremeños 86 años después, porque "Extremadura no se resigna ni se rinde".

De Miguel ha finalizado lanzando un viva por "una Extremadura digna, justa, fronteriza, igualitaria, ecológica, solidaria, feminista, soberana y libre".